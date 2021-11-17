Киев на фоне дефицита угля на государственных ТЭС запросил аварийную помощь из энергосистем Белоруссии и Словакии в совокупном объёме 600 МВт.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

В пресс-службе министерства энергетики Белоруссии сообщили, что с 14:00 вторника, 2 ноября, белорусская сторона «в рамках договора об оказании аварийной помощи начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт». Поставки начаты по запросу Украины и будут осуществляться до 21:00 текущего дня.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Страна.ua» и на странице украинского политолога Дмитрия Джангирова. Многие обратили внимание на то, что украинская сторона обратилась к Белоруссии, президента которой Киев не признает законно избранным. Кроме того, в отношении белорусской стороны Украина в мае 2021 года ввела ряд санкций после задержания Романа Протасевича — автора одного из телеграм-каналов, признанных в Белоруссии экстремистским.

«Извинитесь сначала, недоумки», — отреагировала Вера К.

«А шо… Батька стал легитимным? Уже???» — с сарказмом поинтересовалась Леночка С.

«А ещё ведь даже зима не началась, что же они тогда «нелегитимному» Лукашенко петь будут…» — задумался Vovan N.

Serge Serebro Александр Лукашенко

«То ли ещё будет. Но я бы не дал. От хамства надо лечить», — отметил Bazilio Junior.

«А Бацька мог бы до «легитимной» Тихановской отправить», — добавил Константин Г.

«Первый раз вижу «деспота» и «кровавого диктатора», чтобы так быстро откликнулся на призыв о помощи страны, которая всячески его унижала, позорила и поддерживала переворот в его стране… А не западло брать помощь у «диктатора»???» — поинтересовался Volodymyr K.

«А сколько Россия всего поставляла и поставляет в то время, как и ее граждан, и ее президента Украина не только грязью забрасывает, но и кляузничает по всему свету, требует введения против них санкций?» — ответила ему Наталья С.

«Украина имеет 4 атомные электростанции, 15 энергоблоков — и не может себя сегодня обеспечить?» — не понимает Aleksey K.

«Ни чести, ни морали, и куда исчезли друзья поляки? С нами же вся Европа», — не без сарказма отреагировал Анатолий С.

«Это неправильная электроэнергия, она «узурпаторская!» — иронизирует Sergio D.

«Принципиальность» — по Зеленскому. Что называется, на голубом глазу запросили помощи у страны и власти, против которой строили козни, вводили санкции и называли незаконной», — смеется Валерий Н.

«А когда экстренно вводили санкции против РБ, было всё нормальненько?» — задался вопросом Vasily V.

«Сначала Украина вводит санкции против Лукашенко, а потом просит электроэнергии?! А чего у Тихановской не просите, ведь Украина считает её законно избранным президентом Белоруссии?!» — поинтересовался Владимир И.

«Самопровозглашенные власти Белоруссии поставили в Украину так называемое электричество…» — не без сарказма отреагировал украинский политолог Дмитрий Джангиров.

ЛЭП

«Это гуманитарная акция, мы выкупаем «свободные электроны» у «тирана», — шутит Дмитрий О.

«Надеюсь, им заплатили только так называемыми деньгами?! Не настоящими!» — пишет Andrejus D.

«А шо они у катлетницы не попросили? А шо у «диктатора»? Катлетница сама на подачки живёт», — добавила Альмира З.

«Да, осудили тиранию, получили экстренную помощь из Беларуси, но есть нюанс. Маленький энергетический нюанс. Если бы мы покупали эту электроэнергию в обычном режиме, она стоила бы для нас 1,6 гривны за килоВатт•час. Но мы купили её в экстренном режиме. И поэтому она обошлась нам в 5 гривен за кВт•ч. Перемножьте на 3500 мВт•час — и вы сразу узнаете, на какую сумму мы поддержали тирана Лукашенко и наказали собственных налогоплательщиков…» — отметил в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

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