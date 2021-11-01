1 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что, в соответствии с данными государственного предприятия «Оператор рынка», средневзвешенная цена на электроэнергию на Украине за сутки выросла более чем на 25%.

Мирослава Романенко, , 18:30 — REGNUM Средневзвешенная цена на электроэнергию на Украине за сутки выросла на 25,6%, и ее стоимость для предприятий и бизнеса составила 3491 грн (или 9361 рубль) за МВт-час. Об этом 1 ноября со ссылкой на данные, опубликованные государственным предприятием «Оператор рынка», сообщает портал Vesti.ua.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

«Средневзвешенная цена на электроэнергию… которую покупают предприятия и бизнес в зоне «Объединенная энергосистема Украины», за день возросла почти на 26%», — сообщают Vesti.ua.

Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича и украинского политолога и правозащитника Михаила Чаплыги. Многие отметили, что в конечном итоге подорожание электроэнергии приведет к подорожанию произведенных товаров, а значит, это подорожание оплатят жители Украины.

«И это только начало…» — отреагировал Олег Анатольевич.

«Понятное дело — Россия отказала. А где помощь партнёров?» — задался вопросом Саня Ц.

«Майдан был не зря», — с сарказмом отметила Antonina K.

«Евросоюз подаст…» — не без сарказма добавил Олег С.

«Мало. Пышайтесь (гордитесь. — М. Р.)! За это стоял майдан», — пишет Александр А.

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«Все будет дорожать. Чем больше мы будем экономить, тем выше они будут поднимать цены: бабло для них не должно уменьшаться!!!» — написала «Вик Небо».

«Пора уже на выход зелёным (имеется в виду правящая партия «Слуга народа», партийный цвет которой — зеленый. — М. Р.)», — отреагировала Галина Д.

«Эти ребята пока не обанкротят страну, не успокоятся», — добавил Владимир Николаевич.

«Ждём веерных [отключений света]?» — задалась вопросом Жанна Я.

«Сдаётся мне, они воплощают план про развалу страны на запчасти. Лет 8−10 уже пророчили, что страна развалится на части. Из того, как сейчас закручивают гайки… а гайки может в критической точке и сорвать, я все больше склоняюсь к мысли, что дерибан на княжества все ближе», — написала Хельга Х.

«Для бизнеса — следовательно, подорожает всё», — отметил Артем Х.

«Зачем средневековому малограмотному быдлу электроэнергия?» — с сарказмом спросил Сергій Г.

Свет Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Электроэнергия для промышленности и бизнеса подорожала на 25% после прекращения с 1 ноября поставок энергетического угля из России. Если кто-то думает, что это не коснётся людей, ошибается: это повышение отразится на стоимости всех товаров, которые продаются в магазинах. В эту стоимость будет включена и электроэнергия, затраченная на производство этих товаров, и электроэнергия, которую расходуют магазины при продаже этих товаров. То есть в конечном счёте это повышение стоимости электроэнергии оплатят люди. Очень дорого обходится украинцам политика русофобства Зеленского. Очень много вреда Зеленский наносит Украине. «Воюет» с Россией Зеленский и кучка его русофобов, а страдают от этого все люди», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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