Мирослава Романенко, 1 ноября 2021, 18:30 — REGNUM Средневзвешенная цена на электроэнергию на Украине за сутки выросла на 25,6%, и ее стоимость для предприятий и бизнеса составила 3491 грн (или 9361 рубль) за МВт-час. Об этом 1 ноября со ссылкой на данные, опубликованные государственным предприятием «Оператор рынка», сообщает портал Vesti.ua.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640
Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

«Средневзвешенная цена на электроэнергию… которую покупают предприятия и бизнес в зоне «Объединенная энергосистема Украины», за день возросла почти на 26%», — сообщают Vesti.ua.

Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича и украинского политолога и правозащитника Михаила Чаплыги. Многие отметили, что в конечном итоге подорожание электроэнергии приведет к подорожанию произведенных товаров, а значит, это подорожание оплатят жители Украины.

«И это только начало…» — отреагировал Олег Анатольевич.

«Понятное дело — Россия отказала. А где помощь партнёров?» — задался вопросом Саня Ц.

«Майдан был не зря», — с сарказмом отметила Antonina K.

«Евросоюз подаст…» — не без сарказма добавил Олег С.

«Мало. Пышайтесь (гордитесь. — М. Р.)! За это стоял майдан», — пишет Александр А.

Украинцы греются у костра во время Майдана
Украинцы греются у костра во время Майдана
(сс) Ivan Bandura

«Все будет дорожать. Чем больше мы будем экономить, тем выше они будут поднимать цены: бабло для них не должно уменьшаться!!!» — написала «Вик Небо».

«Пора уже на выход зелёным (имеется в виду правящая партия «Слуга народа», партийный цвет которой — зеленый. — М. Р.)», — отреагировала Галина Д.

«Эти ребята пока не обанкротят страну, не успокоятся», — добавил Владимир Николаевич.

«Ждём веерных [отключений света]?» — задалась вопросом Жанна Я.

«Сдаётся мне, они воплощают план про развалу страны на запчасти. Лет 8−10 уже пророчили, что страна развалится на части. Из того, как сейчас закручивают гайки… а гайки может в критической точке и сорвать, я все больше склоняюсь к мысли, что дерибан на княжества все ближе», — написала Хельга Х.

«Для бизнеса — следовательно, подорожает всё», — отметил Артем Х.

«Зачем средневековому малограмотному быдлу электроэнергия?» — с сарказмом спросил Сергій Г.

Свет
Свет
Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Электроэнергия для промышленности и бизнеса подорожала на 25% после прекращения с 1 ноября поставок энергетического угля из России. Если кто-то думает, что это не коснётся людей, ошибается: это повышение отразится на стоимости всех товаров, которые продаются в магазинах. В эту стоимость будет включена и электроэнергия, затраченная на производство этих товаров, и электроэнергия, которую расходуют магазины при продаже этих товаров. То есть в конечном счёте это повышение стоимости электроэнергии оплатят люди. Очень дорого обходится украинцам политика русофобства Зеленского. Очень много вреда Зеленский наносит Украине. «Воюет» с Россией Зеленский и кучка его русофобов, а страдают от этого все люди», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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