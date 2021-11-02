Сообщения американских изданий Politico и Washington Post о «стягивании» российских войск к украинским границам не соответствуют действительности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в комментарии «Радио Свобода» (иностранное СМИ, являющееся иностранным агентом).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Чиновник опровергнул данные сообщения и назвал их сознательной дезинформацией всего общества.

«Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация, и нам непонятно, зачем они [СМИ] это делают», — пояснил он.

Данилов добавил, что две недели назад российские войска были на тех же позициях, что и сегодня, о чем свидетельствуют снимки из космоса.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая Бабушка» и в телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер», публициста Юрия Ткачёва. Многие указали на то, что Украина уже восьмой год периодически заявляет о готовящемся «вторжении» России, дав понять, что веры данным сообщениям нет. Были и те, кто подчеркнул, что панику в данном случае нагнетают США.

«Как же так?! А мы так надеялись! Чем же теперь оправдать все провалы?» — смеется Александра К.

«То есть если кто-то нападет, то это не Путин», — иронизирует Дима.

«Шел 8-й год войны… Опять не нападет», — шутит Наталья.

«Не нападёт и не Путин, и не на Украину, но отвлекать-то чем-то надо, грабить под тишину так некомфортно…» — добавил Oleg.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Русская армия

«Правильно возмущается. У него преимущественное право знать, когда Путин «нападет». Он даже лучше самого Путина знает. Так что нечего это», — не без сарказма отреагировал один из комментирующих.

«Как он посмел пойти против хозяйских нарративов? Аль не договорились? Или мечтают в случае чего газ или уголь с электричеством выклянчить?» — смеется Анжелика.

«Снимки из космоса… Сам снимал?» — иронизирует Валерий.

«8 лет всё никак напасть не может», — добавил Kіевлянинъ.

«Да шо ж такое? То в жар, то в холод! Чем теперь оправдать неразбериху?» — не без сарказма задалась вопросом Александра К.

«Так, а санкции за дезинформацию на «Вашингтон пост»?!? Слабо?!» — пишет Ник.

«Данилов попёр против системы», — считает автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Транзит нужен, газ нужен, уголь нужен, электроэнергия нужна, а вот летом поддержали бы», — считает Antonina.

«Данилов снимки из космоса смартфоном сделал. Говорят, своими руками», — шутит Александр.

President.gov.ua Алексей Данилов

«Ну так «Политико» реально вброс… [сделали]… А, кстати, заметили, что панику раздувает не Украина, а Штаты, и они чуть ли не через день после БПЛА корабли свои прислали, как будто наготове были. Вот, собственно, и дирижёр», — написал Vinni.

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Напомним, ранее американская газета Washington Post сообщила, что ряд американских и евросоюзных чиновников обеспокоены якобы имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» близ границ с Украиной.