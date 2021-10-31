31 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили сообщение американской газеты Washington Post о том, что ряд американских и евросоюзных чиновников обеспокоены якобы имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» у границ с Украиной.

Мирослава Романенко, , 20:12 — REGNUM Американская газета Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что ряд американских и евросоюзных чиновников обеспокоены якобы имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» близ границ с Украиной, что вызывает опасение на Западе.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Сообщение американской газеты обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие скептически отнеслись к очередной американской «страшилке» о российской армии у границ Украины.

«Только стягивают войска?! А с кем же мы воюем в Донбасе уже седьмой год? Для кого идут военные сборы?» — поинтересовалась Надежда Д.

«Ну т. е. когда официальный представитель Украины предлагает направить ракеты на Кремль — это норм, а когда Кремль реагирует на это и подобные высказывания — это не норм?..» — задался вопросом Сергей Н.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

«Ну сколько можно? Не будет вторжения, это никому не надо. В критический момент накроют ракетами стратегические объекты и всё. Будет как в Грузии — зашли, уничтожили Горийскую танковую бригаду, собрали арсеналы и всё — живите с этим», — добавил Александр Л.

«Очередное 125 567-е российское вторжение за эту неделю», — иронизирует Alexey K.

«Что, опять?» — спросил Оридо П.

«Уже никто не верит. Надоел этот сериал», — пишет Olga K.

«Должно же это когда-нибудь закончиться», — отреагировал Сергей О.

«Зачем проводить войсковую операцию, если можно не поставлять уголь и газ», — не понимает Игорь Р.

«Сколько можно пугать Россией?» — возмутилась Галина Щ.

«Сколько же в России войск, если на протяжении семи лет их стягивают на границу?» — иронизирует Катя Я.

«Вот же ж «проклятый агрессор»! В России давно уже никто не живёт, все одели ватники и стоят на границе с Украиной, готовятся напасть. Сколько можно стягивать?! Имейте совесть!» — шутит Георгий Я.

«Да нужны мы России. Она имеет право таскать по своей территории войска куда и когда ей хочется», — добавила Вера С.

«А то, что американцы уже засели на Украине, это как?» — поинтересовался Александр Николаевич.

«Украине надо заслужить, чтобы Россия на неё напала. Не до пустяков. Вброс по заказу украинской власти на фоне приближающихся веерных отключений электричества. На Украине власть всегда скулит, что Путин нападёт…, когда начинаются проблемы с отоплением и подачей электроэнергии. Уже не знают, что впарить офигевшему с их деятельности населению Украины», — написал Сергей Евгеньевич.

«Москали виноваты!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пора бы с бардаком под названием «Украина» заканчивать», — пишет Андрей Л.

«Что там за войска такие, что всё никак не стянуться? Неужто российская армия такая большая? По данным украинской разведки, там «всё ржавое» и «старое», хлопцы «пьяные и хилые». Чего бояться-то?» — иронизирует Julia Z.

«Когда российские войска действительно войдут на Украину, там даже проснуться не успеют…» — отреагировал Владимир П.

«Пора… [украинцам] цветами затариваться, чтоб русских освободителей приветствовать», — подытожил Евгений И.

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