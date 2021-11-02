Есть опасения, что интеграция Украины с Европейским союзом «может еще больше разозлить» президента России Владимира Путина. Это «означает», что в Кремле «начинают опасаться успехов» Украины. Об этом 1 ноября в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил депутат Европейского парламента, член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

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Заявление политика обсудили на украинском телеграм-канале «Леся из СТРАНЫ», а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многие обратили внимание на слова политика об «успехах» Украины, выразив непонимание, какие конкретно успехи имеются в виду. Были и те, кто с иронией отметил, что к президенту России такое отношение, будто бы Владимир Путин влияет чуть ли не на все политические процессы, происходящие в мире.

«В ЕС будет ещё хуже, прибалты не соврут», — отметил Ser Fisher.

«А этот литовец в курсе, что его страна закупает электроэнергию у Белоруссии и учит всех, как жить?..» — поинтересовался Viktor.

«Украина сама опасается своих успехов, а уж население — вообще до у*рачки боится», — иронизирует Вадим.

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«Не то слово, Кремль просто в ужасе от успехов Украины», — с сарказмом добавил А. Ю. Иванов.

«Поэтому теперь, чтоб стало еще экологичнее, отключают «вонючий» газ, уголь, электричество…» — пишет один из комментирующих.

«Ну, если в этом дело, то в Кремле могут расслабиться. Украинские власти всем доказывают, что Украина и успех — это слова-антонимы», — отметил Вадим.

«Успехов Украины в медленном суициде? Да РФ очень опасается, что в итоге под боком останется дикая территория, населённая в основном безработными, наркоманами и бандитами. Адекватные просто сбегут кто куда», — написал Николай Н.

«Так и есть, опасаются. Я сейчас звонил в Кремль, там всё «подтвердили», — смеется ATT.

«Русских невозможно разозлить Украиной, это смешно», — добавил mos Moscow.

«Это уже прям обожествление Путина. Ничто в мире не происходит помимо его воли. Всесилен и всемогущ практически», — не без иронии отметил berrrg.

«Идиот он, что ли? Да насмотревшись на Украину, можно только перекреститься и просить Бога, чтоб такая участь миновала!» — возмутилась Наталья Ч.

«Заноза всегда там, где её не ждут», — отреагировал Sergey.

«Вот и правильно, не надо злить Путина», — с сарказмом пишет Игорь Николаевич.

«А нельзя жить достойно самим по себе? Обязательно нужно, чтобы куда-то взяли, кто-то бы командовал, зависимость от кого-то. Такая богатая страна, одна земля чего стоит. Нет, обязательно нужно перед кем-то шапку ломать. Глупое, бездарное руководство!» — посетовала Татьяна В.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США

«Какой всё же Путин крутой», — шутит Вячеслав Л.

«А может, потому что одни воры у власти?» — задался вопросом Monk Ukraine о причине того, что Украина до сих пор не в ЕС.

«Ну, понятно, и здесь Россия во всём виновата», — смеется Марина Г.

«Насмотрелись на успехи Украины и сделали выводы, нам такого не надо. В Литве тоже ничего особенного, была не раз. В России сейчас лучше», — добавила Анна К.

«Всё… проще, они боятся, что европейцы тоже перестанут работать и будут все петь и танцевать!» — иронизирует Sandor K.

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