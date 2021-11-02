Новый Госсовет Чувашии — исторически рекордный по числу представленных партий (шесть) — к своей третьей сессии начал доставлять неудобства чиновникам, привыкшим к расслабленному образу публичной жизни. Ко второму году работы команды главы региона Олега Николаева всем стало понятно, что политический «конфетно-букетный период» заканчивается, внешние «stopы» и самоограничения сняты. Первые стрелы пущены пока не в руководителя республики, который, к слову, совмещает должность премьера, а в его первого заместителя Михаила Ноздрякова, остающегося на хозяйстве в период командировок Николаева (с учётом активной работы первого лица в Москве это довольной приличный период). При этом примечательно, что оппозиционный характер демонстрирует давний соратник и однопартиец главы региона — справедливоросс Игорь Моляков, на этот раз оставшийся без мандата депутата Госдумы, но избравшийся в Госсовет. Активничают и единороссы, сократившие своё представительство в парламенте почти на 14%. Вновь избранный спикер Леонид Черкесов («Единая Россия») пока осторожно наблюдает и остаётся практически безучастным к происходящему.

Иван Шилов Дом правительства Чувашии

На третьей внеочередной сессии 28 октября произошла первая пикировка: в центре особого внимания оказался первый вице-премьер — министр финансов Ноздряков, выступавший с докладом по уточнению бюджета этого года. Однако парламентарии задавали ему вопросы не только как финансисту. И если по бухгалтерской части он сыпал цифрами, то вопросы «не по повестке» вызвали явное раздражение, и даже классическая чиновничья отсылка на «личный контроль» главы региона в данном случае выглядела как «перевод стрелок». Немного досталось и главе минцифры Кристине Майниной.

Министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков представил проект бюджета на 2021 год в новой редакции с учётом роста доходов.

Первый вопрос прозвучал от лидера чувашского регионального отделения КПРФ Александра Андреева, который попросил дать прогноз по освоению рекордных 2 млрд рублей, выделенных на капитальный ремонт образовательных учреждений. Глава минфина согласился с тем, что средства были выделены беспрецедентные, но ситуация показала, что «деньги решают не всё».

Cap.ru Александр Андреев

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«Порядка семи школ сегодня ещё, так сказать, почти в графике, мы специально и сами мониторим, и постоянно запрашиваем у министерства образования, министерства строительства. Данный вопрос находится в том числе на контроле главы республики», — сказал Михаил Ноздряков, заявив, что по итогам года «процент исполнения будет близок к 100%» .

Наверняка первый вице-премьер и сам посыпает голову пеплом, так как рассчитали, что оставили многих детей без школ: ведь даже в банках деньги решают не всё, а в реальной жизни ‑ и ковидный год, и дефицит трудовых ресурсов, задействованных на стройках Москвы в отсутствие мигрантов, и безумный рост цен на стройматериалы… А тут ещё депутаты на больную мозоль давят. И кто следующий из них отличился? Старейший и мудрейший, сумевший в Госдуме и по делу высказаться, и развеселить самого неулыбающегося спикера Вячеслава Володина.

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Cap.ru Михаил Ноздряков

А лидер регионального отделения «Справедливой России» Игорь Моляков всего-то спросил у Михаила Ноздрякова о последствиях «мусорной» реформы для народа: сколько уже население Чувашии заплатило в качестве инвестиционной надбавки концессионеру.

«Игорь Юрьевич, я с большим уважением отношусь к вам как к старейшему депутату, но вот абсолютно не имеет вопрос ни к бюджету, ни к текущей редакции. Поэтому давайте… на самом деле вопрос-то не минфина, я не готов сейчас сказать. Я всё-таки всех призываю придерживаться повестки», — ответил Михаил Ноздряков, заручившись в части «повестки» поддержкой Леонида Черкесова.

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В ответ Игорь Моляков персонально для «Михаила Геннадьевича» пояснил, почему считает вопрос имеющим отношение к теме. Говоря о том, что «касается так называемого распила», то «людей, прежде всего, волнует» «мусорная» реформа. Парламентарий парировал, что «вопрос задаю не я, а мои избиратели»:

«Я не считаю себя настолько недалёким человеком, чтобы задавать вопросы не по теме».

Cap.ru Игорь Моляков

По мнению депутата, речь идёт об 1 млрд рублей инвестиционной надбавки в рамках концессии. Моляков высказал предположение, что данные средства может платить население не только трёх муниципалитетов, которые являются участниками концессии, но и всей республики.

«Второй момент. Ни слова не было сказано о садоводах и огородах. Надо сказать спасибо тем людям, которые выполняют продовольственную программу… Думал, что в этом вопросе хоть как-то промелькнёт отчёт о том, что сделано, чтобы сказать тем людям спасибо, а их у нас 400 тыс. человек. Спасибо за то, что решали вопрос по коронавирусу, потому что работали на участках и не контактировали с людьми», — выступил в дискуссии Игорь Моляков.

После критики тон главы минфина изменился. Михаил Ноздряков признал, что справоросс задал «очень важные вопросы»:

«Вопрос по «мусорной» реформе, конечно, намного шире, чем бюджет, и он на особом контроле у главы республики, это вопросы тарифообразования и так далее. Я, единственное, попросил бы вас всё-таки сделать письменный запрос по конкретным вопросам, которые вас беспокоят и, конечно, мы постараемся максимально ответить».

Говоря о поддержке садоводов, министр финансов сослался на министра сельского хозяйства:

«Я здесь уже формально хочу сказать, вы это лучше знаете, что каждый рубль попадает в бюджет только на основании соответствующих нормативных документов. Будет принят соответствующий закон, где появится обязательства республики, и мы сможем тогда учесть эти деньги в бюджете. Не имея нормативно-правового акта, мы не имеем права сегодня предусматривать эти средства».

В общем, повеяло неким миролюбием и осознанием зыбкости мира.

Единороссы тоже высказались: в ходе дискуссии мастодонт чувашской политики Пётр Краснов призвал не «развращать» муниципалитеты вливаниями, имея в виду, что прежде всего «должен быть контроль, ответственность, своевременное исполнение». Один из богатейших депутатов Олег Мешков не согласился с Ноздряковым с тем, что «деньги решают не всё», заявив, что «не в деньгах счастье, а в их количестве», да и «многие вопросы решают деньги, другого инструмента нет, все мы привязаны к деньгам». Михаил Резников попросил обратить внимание на педагогов в детсадах, узнав во время личной избирательной кампании, что «уж очень низковатая, мягко говоря, у них заработная плата».

Под занавес сессии в рамках «Правительственного часа» отчиталась министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина. Формулировка доклада была эффектной:

Cap.ru Кристина Майнина

Майнина так увлечённо зачитывала собственный доклад, что не смогла уложиться в регламент, заполучив по депутатской доброте пять дополнительных минут.

«Надеюсь, я вас не утомила специфическими терминами», — завершила она своё выступление с превосходством.

На что позже лидер чувашского отделения ЛДПР Константин Степанов сообщил, как один из депутатов заявил, что «утомила», и покинул зал заседаний.

«Уважаемый министр, я человек немолодой, у меня вызывают трепет некоторые ваши выражения. Цифровая трансформация, особенно цифровая зрелость. Мы уже до того дотрансформировались, что вчера одна горожанка, она пользовалась компьютером в Америке, зарегистрирована как человек, не имеющий пола. Она сказала: «У меня пол Х». Как бы нам это не грозило», — первым отреагировал на доклад Игорь Моляков.

Пётр Краснов (который, к слову, в команде экс-главы Чувашии Николая Федорова руководил министерством культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела) припомнил переписку с нынешним минфином и ведомством Майниной по поводу газеты «Хыпар». Парламентарий полагает, что выходные данные в части тиража могут не соответствовать заказу:

«Газета вас обманула, а вы пытались меня обмануть, получается, подписав документ? […] Причём я могу переписку показать, которая у меня была с министерством финансов, я просил проверку организовать с вашим ведомством».

Cap.ru Петр Краснов

Депутат также высказал озабоченность будущим печатных республиканских и районных газет.

«Пётр Степанович, если ответить на ваш вопрос, то конечно, всё уходит в интернет, и я с этим согласна. И действительно, подписные тиражи на газеты, которые выходят физически, бумажные газеты, из года в год сокращаются. Если сравнивать с прошлым годом, то это незначительное [сокращение], несмотря на то, что был год ковидный, был незначительный спад тиражей. Обманывать мы, конечно, никого не собирались, мы тоже на этот счёт проводили проверку, служебную проверку, и сопоставляли данные. И я уверяю, письмо, которое я подписала, уверена, что оно соответствует действительности, и никого мы не обманываем», — ответила Майнина.

Cap.ru Третья сессия Госсовета Чувашии. Скриншот с прямой трансляции

В новом парламенте расцветает гласность, и правительство оказывается в новых условиях работы.