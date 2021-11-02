Чувашия оказалась в мире оппозиции и опасается трансформаций с «полом Х»
Новый Госсовет Чувашии — исторически рекордный по числу представленных партий (шесть) — к своей третьей сессии начал доставлять неудобства чиновникам, привыкшим к расслабленному образу публичной жизни. Ко второму году работы команды главы региона Олега Николаева всем стало понятно, что политический «конфетно-букетный период» заканчивается, внешние «stopы» и самоограничения сняты. Первые стрелы пущены пока не в руководителя республики, который, к слову, совмещает должность премьера, а в его первого заместителя Михаила Ноздрякова, остающегося на хозяйстве в период командировок Николаева (с учётом активной работы первого лица в Москве это довольной приличный период). При этом примечательно, что оппозиционный характер демонстрирует давний соратник и однопартиец главы региона — справедливоросс Игорь Моляков, на этот раз оставшийся без мандата депутата Госдумы, но избравшийся в Госсовет. Активничают и единороссы, сократившие своё представительство в парламенте почти на 14%. Вновь избранный спикер Леонид Черкесов («Единая Россия») пока осторожно наблюдает и остаётся практически безучастным к происходящему.
На третьей внеочередной сессии 28 октября произошла первая пикировка: в центре особого внимания оказался первый вице-премьер — министр финансов Ноздряков, выступавший с докладом по уточнению бюджета этого года. Однако парламентарии задавали ему вопросы не только как финансисту. И если по бухгалтерской части он сыпал цифрами, то вопросы «не по повестке» вызвали явное раздражение, и даже классическая чиновничья отсылка на «личный контроль» главы региона в данном случае выглядела как «перевод стрелок». Немного досталось и главе минцифры Кристине Майниной.
Министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков представил проект бюджета на 2021 год в новой редакции с учётом роста доходов.
Цифры такие: доходы и расходы республиканского бюджета на 2021 год увеличиваются на 5,5 млрд рублей и составят соответственно 73,2 млрд рублей и 77 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом поступления возросли на 4,2%, траты — на 10,7%. Бюджет принят с дефицитом в сумме 3,8 млрд рублей.
Первый вопрос прозвучал от лидера чувашского регионального отделения КПРФ Александра Андреева, который попросил дать прогноз по освоению рекордных 2 млрд рублей, выделенных на капитальный ремонт образовательных учреждений. Глава минфина согласился с тем, что средства были выделены беспрецедентные, но ситуация показала, что «деньги решают не всё».
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В Чувашии 1 сентября открылись более 400 школ, за парты сели свыше 145 тыс. детей. Накануне учебного года предполагалось, что из-за ремонта не смогут открыться 16 школ, но к сентябрю их число достигло 17. В аппарате главного федерального инспектора отмечали, что ремонт в ряде школ идёт с отставанием от графика из-за дефицита рабочей силы и оборотных средств. Чувашские власти, в свою очередь, ссылались на некачественную проектную документацию и слабых подрядчиков.
Наверняка первый вице-премьер и сам посыпает голову пеплом, так как рассчитали, что оставили многих детей без школ: ведь даже в банках деньги решают не всё, а в реальной жизни ‑ и ковидный год, и дефицит трудовых ресурсов, задействованных на стройках Москвы в отсутствие мигрантов, и безумный рост цен на стройматериалы… А тут ещё депутаты на больную мозоль давят. И кто следующий из них отличился? Старейший и мудрейший, сумевший в Госдуме и по делу высказаться, и развеселить самого неулыбающегося спикера Вячеслава Володина.
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А лидер регионального отделения «Справедливой России» Игорь Моляков всего-то спросил у Михаила Ноздрякова о последствиях «мусорной» реформы для народа: сколько уже население Чувашии заплатило в качестве инвестиционной надбавки концессионеру.
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В ответ Игорь Моляков персонально для «Михаила Геннадьевича» пояснил, почему считает вопрос имеющим отношение к теме. Говоря о том, что «касается так называемого распила», то «людей, прежде всего, волнует» «мусорная» реформа. Парламентарий парировал, что «вопрос задаю не я, а мои избиратели»:
По мнению депутата, речь идёт об 1 млрд рублей инвестиционной надбавки в рамках концессии. Моляков высказал предположение, что данные средства может платить население не только трёх муниципалитетов, которые являются участниками концессии, но и всей республики.
После критики тон главы минфина изменился. Михаил Ноздряков признал, что справоросс задал «очень важные вопросы»:
Говоря о поддержке садоводов, министр финансов сослался на министра сельского хозяйства:
В общем, повеяло неким миролюбием и осознанием зыбкости мира.
Единороссы тоже высказались: в ходе дискуссии мастодонт чувашской политики Пётр Краснов призвал не «развращать» муниципалитеты вливаниями, имея в виду, что прежде всего «должен быть контроль, ответственность, своевременное исполнение». Один из богатейших депутатов Олег Мешков не согласился с Ноздряковым с тем, что «деньги решают не всё», заявив, что «не в деньгах счастье, а в их количестве», да и «многие вопросы решают деньги, другого инструмента нет, все мы привязаны к деньгам». Михаил Резников попросил обратить внимание на педагогов в детсадах, узнав во время личной избирательной кампании, что «уж очень низковатая, мягко говоря, у них заработная плата».
Под занавес сессии в рамках «Правительственного часа» отчиталась министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина. Формулировка доклада была эффектной:
«О мерах, направленных на повышение качества жизни граждан в Чувашской Республике путём повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг, обеспечения информационной безопасности, в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и государственной программы Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии».
Майнина так увлечённо зачитывала собственный доклад, что не смогла уложиться в регламент, заполучив по депутатской доброте пять дополнительных минут.
На что позже лидер чувашского отделения ЛДПР Константин Степанов сообщил, как один из депутатов заявил, что «утомила», и покинул зал заседаний.
Пётр Краснов (который, к слову, в команде экс-главы Чувашии Николая Федорова руководил министерством культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела) припомнил переписку с нынешним минфином и ведомством Майниной по поводу газеты «Хыпар». Парламентарий полагает, что выходные данные в части тиража могут не соответствовать заказу:
Депутат также высказал озабоченность будущим печатных республиканских и районных газет.
В новом парламенте расцветает гласность, и правительство оказывается в новых условиях работы.