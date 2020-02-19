Москва, , 12:27 — REGNUM Оживление в зале вызвала дискуссия по вопросу информирования депутатов Госдумы о происходящем в зале пленарных заседаний «в местах для размышления», передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Депутат Госдумы Игорь Моляков («Справедливая Россия») предложил вопрос «бытового характера».

«Я заметил, что здесь имеются места для размышлений, и когда обсуждаются важные вопросы (например, обеспечение горячим питанием школьников), выводятся ли трансляция туда. Когда депутат увидит важный вопрос, он может вернуться быстро в зал. Если не слышит, значит, нужно обеспечит трансляцию в эти места», — предложил он.

Инициативу поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Давайте выведем трансляцию в туалеты… Когда мы привязаны к месту, это напоминает крепостное право», — добавил парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласен с тем, что стоит подумать над совершенствованием работы по оповещению депутатов, «когда они находятся в местах для размышления».

«Просьба профильному комитету Госдумы по контролю и регламенту, во-первых, перечень определить этих мест, где депутаты размышляют», — сказал он.

Тут послышались реплики из зала.

«Вы о чем подумали?.. Бортко подумал не о том», — констатировал Володин.

Он попросил Молякова снять свое предложение.

«Игорь Юрьевич, снимите свое предложение — сложно будет», — предложил Володин.

Тот отказался, приведя железные аргументы.

«Как я могу отменить размышления? Ну не отменишь же», — констатировал он.