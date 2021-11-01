Пользователи социальных сетей — подписчики губернатора Ростовской области Василия Голубева в Instagram — раскритиковали введённые на Дону ограничительные меры. Большинство людей выступило против локдауна. Комментарии оставлены под постом, который глава региона традиционно выложил в начале недели 1 ноября, приветствуя земляков.

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«Вы не эпидобстановку переламываете, вы людей уже переломили, что сидят без работы и без заработной платы», — написал под постом главы региона один из подписчиков.

«Что делать жителям Белой Калитвы? Лекарств в больницах нет, персонала не хватает. Разрешите родственникам хотя бы присматривать за больными. Люди умирают от того, что к ним никто не подошёл», — сетует одна из жительниц Ростовской области.

«Нелогичные меры борьбы с проблемой не помогут её решить, только бизнес разваливаете», — уверен ещё один комментатор.

«Сегодня ехала в битком набитом автобусе, хотя вы же сократили количество транспорта. И прям чувствовала, вот ещё немного, и мы победим коронавирус», — привела пример пассажирка общественного транспорта.

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«Все эти нелепые, нелогичные ограничения не для того чтобы остановить заразу, а скорее для того, чтобы не дать полностью развалиться системе здравоохранения, которую методически разрушали оптимизацией», — считает ещё один подписчик.

«Василий Юрьевич, я работник непродовольственного магазина. Переболела ковидом за свой немалый счёт, так как даже к услугам врачей приходилось обращаться платно. Бесплатных не дождёшься. И сейчас я вынуждена сидеть без зарплаты. Надеюсь, здравомыслие победит, и 8 [ноября] вы нас откроете. Оставлять без работы и не помогать материально — это геноцид, а не забота. Вот бы вас полечили в поликлиниках Таганрога, а потом без зарплаты оставили. Вы бы поняли, о чём я», — написала жительница Таганрога.

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«Вы добьётесь того, что народ начнет войну с государством! Позор за нашу Родину! Наши предки не для того выиграли войну, чтобы теперь её уничтожать!» — обратилась к главе региона ещё одна подписчица.

Часть пользователей пожелала комментаторам крепкого иммунитета и здоровья.