В Приангарье привившимся от COVID-19 чиновникам обещали два выходных
Государственным служащим в Иркутской области дадут два дополнительных выходных в случае прохождения вакцинации от COVID-19 в период нерабочих дней. Распоряжение об этом подписал губернатор Игорь Кобзев,
В Карачаево-Черкесии увеличили число мест в ковидных госпиталях
В Карачаево-Черкесии развернули новые койки в медорганизациях, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Создали дополнительно 100 мест, увеличив коечный фонд до 1265 коек, сообщили 27 октября в пресс-службе главы и правительства региона. Свободными в настоящее время остаются 16% коек.
В Чувашии, как и в других регионах, на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом и сезона ОРВИ жители стали жаловаться на очереди в больницах. Некоторые опасаются заразиться в «столпотворениях в поликлинике», ожидая приёма терапевта, а кто-то утверждает, что их знакомые именно так и заболели. Другие считают, что очереди «терпимые», а третьи говорят, что потоки больных «разруливают оперативно, как могут». Есть те, кто ссылаются на «задыхающуюся из-за потока больных» систему здравоохранения, называя медиков «героями наших дней».
Читайте подробнее: «Дьяволу не пожелаешь»: соцсети о ковиде и очередях к врачам в Чувашии
Глава ФНПР призвал ввести в России обязательную вакцинацию населения
Сегодня в России наступает момент, когда необходимо вводить обязательный характер вакцинации от COVID-19. Об этом на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России» заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
«Я понимаю, это непопулярный призыв… наступает такой момент, когда от добровольности надо переходить к обязательности прививки, потому что это уже грозит популяции, человеческой популяции в нашей стране», — сказал Шмаков.
Крым отказался от блокпостов
Власти Республики Крым не намерены устанавливать блокпосты на въезде в регион по примеру соседнего Севастополя. Об этом 27 октября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 19 человек. Накануне было зарегистрировано 24 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2724 человек.
Подробности в материале: В Удмуртии от COVID-19 за сутки скончались 19 человек
В Пермском крае с 25 октября начала действовать новая ограничительная мера — система QR-кодов о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании COVID-19. Для того, чтобы попасть в торговый комплекс, ресторан, кафе, объекты розничной торговли непродовольственными товарами на территории Прикамья необходимо иметь специальный сертификат о прививке или перенесенной болезни, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Без проверки QR-кодов осуществляется доставка и самовывоз блюд из точек общепита. Также код не требуют от посетителей продуктовых магазинов и аптек.
«В случае, если в них (объектах торговли) будут выявляться массовые нарушения исполнения требований безопасности, оперштаб пойдет на более жесткую меру — ограничение работы ТРК, ТРЦ, ТЦ в выходные дни. Напомним, данная мера уже вводилась в августе и доказала свою эффективность — позволила сдержать рост заболеваемости COVID-19», — сказали в пресс-службе администрации Пермского края.
Подробности в материале: В Прикамье без QR-кодов можно попасть в аптеку и продуктовый магазин
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 октября прививку от коронавируса сделали 486 942 человека. Второй компонент препарата получили 341 712 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Об этом: Почти 487 тыс. жителей Удмуртии вакцинировались от COVID-19