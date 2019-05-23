Суточная смертность и ежедневный прирост числа новых зараженных коронавирусом в России растут. Власти объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы ввели локдаун еще раньше.

Людей призывают никуда не уезжать. На время каникул закрываются непродовольственные магазины, предприятия общественного питания, ограничивается доступ в фитнес-клубы, дискотеки, театры, концерты, музеи.

Власти и медики призывают тех, кто еще не сделал прививку, вакцинироваться от коронавируса. Звучат предложения сделать вакцинацию в стране обязательной.

Также в России разрешили одновременное введение вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины от гриппа.

Все новости о том, как Россия борется с пандемией, читайте в трансляции ИА REGNUM.