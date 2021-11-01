Заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что за последние полторы недели в России прирост числа привившихся от коронавируса увеличился практически в четыре раза, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"Не успели ввести нерабочие дни, как статистика по выявленным случаям COVID-19 резко пошла вниз. Кто-то может подумать, что это волшебство, а кто-то знает, что посчитать всегда можно по-разному. Поэтому эти высокие темпы вакцинации настолько высокие, насколько хватит наглости их завысить», — считает Арсений К.

Многие пользователи пришли к выводу, что множество людей осознали перспективу оказаться «запертым» дома во время новогодних праздников и решили вакцинироваться, чтобы не иметь лишних проблем.

«Ну, значит, люди всё-таки подумали и решили не рисковать локдауном на Новый год. Прививка позволит по крайней мере в магазин нормально сходить», — написала Елена К.

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Некоторые комментаторы отмечают, что вакцинация не привела к той позитивной статистике, о которой всё время твердили чиновники, склоняя население поставить себе прививку.

«Как начали делать вакцины, так цифры заражения и смертности поползли вверх! Даже в прошлом году цифры намного меньше были. И это при том, что по природе вирус был более агрессивен. По своей физиологии вирус должен был ослабеть со временем из-за коллективного иммунитета, но с приходом вакцин мы видим обратную картину: вирус мутирует со скоростью света и становится всё более неуправляемым», — указывает Екатерина К.

Часть людей считают, что несмотря на негативный информационный фон, тем не менее всё больше и больше граждан России решаются вакцинироваться хотя бы на всякий случай, потому что боятся тяжёлого протекания болезни.

«Все болеют плюс-минус одинаково, что вакцинированные, что невакцинированные. Вопрос: помогает ли вакцина? С моей стороны выглядит так, что вакцина работает не так, как заявлено, но тем не менее люди всё больше склоняются в сторону прививки. Те, что не вакцинированы, посмотрев на собратьев по несчастью, хотят вакцинироваться», — отмечает Stella T.

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Ряд пользователей указывает на то, что статистика оказывается «замусорена» из-за фейковых сертификатов о прививке.

«Больных много, потому что прививки многие делают ложные. Медики за деньги выдают поддельные сертификаты, и люди затем, переболевшие, попадают в статистику как привитые», — пишет Vera F.

Нашлись и те, кто убеждены, что вакцинация в любом случае должна помочь людям, которые имеют перспективу оказаться на больничной койке с подключенным аппаратом искусственной вентиляции лёгких.

«Неважно, вакцинировался человек или нет, ему точно так же придётся переболеть короной, хотя и в более лёгкой форме. Мои знакомые, привитые, переболели легко, с потерей обоняния, но зато без ИВЛ и смертельных случаев», — написал Александр В.

Напомним, 31 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил журналистам о том, что за последние полторы недели в России существенно ускорился прирост числа привившихся от коронавируса — количество людей, проходящих вакцинацию, увеличилось практически в четыре раза.