Заявление директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V», который «блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса», вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 31 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Думаю, что здесь не только политические причины. А этому товарищу (господину или как его назвать?) не верят. Он каждый день, если верить СМИ, что-то заявляет. Поздно делать заявления. Можно просто честно публиковать везде результаты независимого исследования», — считает Ксения М.

Многие пользователи пришли к выводу, что желание российских фармкомпаний оказаться в числе тех, кто снабжает европейцев своими вакцинами, говорит не о желании позаботиться об окружающих, а о жажде денег.

Kremlin.ru Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

«Кто о чём, а Гинцбург о бабках. Зачем «Спутник V» пихать кому попало, если есть Россия и российский народ? Его Гинцбургу, что ли, мало? Сколько там процентов привили? Вот ведь насколько можно быть жадным до бабла», — написал Николай Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что фигура Гинцбурга вызывает среди населения уже тревогу, потому что этого человека очень много в информационном пространстве, и зачастую он делает совершенно противоречащие друг другу заявления.

«Гинцбург заговорился так, что уже сам запутался в своих словах, мыслях, утверждениях. Каждый день новые изречения. Болтун! Политика и бизнес. Многие всё поняли уже давно!» — указывает Елена М.

Часть людей считает, что Европа не устояла бы перед российскими вакцинами только в том случае, если бы они действительно снижали количество случаев COVID-19 на территории Российской Федерации.

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра в палате для больных COVID-19

«Совсем заврались. О каких успехах можно говорить, если после начала вакцинации в России чиновники рапортуют об огромном количестве заболевших? Европа вакцинируется и открывается, а Российская Федерация вакцинируется и закрывается. Ни смысла, ни логики, хаос сплошной», — поделилась своим мнением Наталья О.

«Своих граждан-то не могут убедить поверить в эффективность отечественных вакцин, а замахнулись на скептически настроенную Европу», — отмечает Katya P.

Ряд пользователей указывает на то, что «Спутник V» если не лучше, то уж точно не хуже своих конкурентов на европейском рынке, поэтому его непризнание — чисто политический акт, направленный против России.

«У меня вся семья, что живёт в России, привилась «Спутником V». Не было никаких последствий. Немножко температурили или упадок сил был в течение одного дня. Я привита «Файзером», т.к. живу в Европе. Вообще не почувствовала. А вот мой муж и сын от «Модерны» два дня не вставали. Слабость сильная и температура у мужа была почти 39 градусов. Всё теперь нормально, конечно, но от той же «Астра-Зенеки» многие погибли, т.к. она вызывает тромб в крови. Но опять-таки же не все. Поэтому её запретили на территории ЕС. Вывод такой: «Спутник V» можно колоть европейцам, ничего страшного с ними не случится», — пишет Irina R.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник-V»

Напомним, 31 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью «Вечерней Москве» о том, что чиновники ЕМА и ВОЗ предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V», который «блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса».