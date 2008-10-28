Весь мир, 28 октября, 2008, 12:36 — ИА Регнум. Отношения между Китаем и Россией вышли на небывалый по интенсивности уровень, заявил 28 октября премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на российско-китайском экономическом форуме в Москве. Путин также сообщил, что 2008 году объём российско-китайского товарооборота превысит 50 млрд. долларов.

В свою очередь, министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина отметила, что к 2010 г. планируется довести объем взаимной торговли до 60 - 80 млрд. долларов.

Также в ходе своего выступления премьер-министр РФ предложил поэтапно уходить от доллара и переходить на национальные валюты во взаимных расчетах России и Китая. "Считаю, что в этих условиях нам следует подумать о совершенствовании системы платежей во взаимной торговле, в том числе за счет согласованного движения к более широкому использованию национальных валют", - сказал Путин.