Рим, , 14:50 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 30 октября, в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Риме заявил, что власти Украины должны прекратить отождествлять купленные ударные беспилотники «Байрактар» с Турцией, так как после приобретения, они как бы перестают быть турецкими.

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», — сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Украина должна перестать использовать название Турции в этом контексте.

Чавушоглу также заявил, что Турцию вообще не стоит винить во всей этой ситуации, когда ВСУ применили «Байрактар» в Донбассе. Он напомнил, что оружие производства разных стран встречается и у террористов по всему миру, но это не значит, что страна-производитель как-то связана с этими террористами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские военные впервые применили «Байрактар» в Донбассе. С помощью беспилотника был расстрелян расчет артиллерийского орудия.