Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления, особенно в районах вечной мерзлоты, составляющих значительные объёмы территории страны, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

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"Правильно. У России самая широкая протяжённость территории. Нам прекрасно видно, как меняется погода. Поэтому крайне важно следить за экологическими требованиями и не допускать катастрофы, которая будет стоить нашей стране очень дорого», — написал Василий А.

Многие пользователи пришли к выводу, что глобальное потепление действительно воздействует на нашу страну, создавая экологическую угрозу. Другие же уверены, что это не столь страшная напасть, которой необходимо посвящать большое количество внимания.

«У нас многое быстрей среднемирового растёт: цены в магазинах, платёжки по ЖКХ, бензин на заправке, число миллиардеров и их состояния. Вот это куда, мне кажется, важнее, чем повышение температуры на 1−2 градуса», — считает Мирослав Ф.

stevepb Термометр

Некоторые комментаторы отмечают, что следует внимательнее относиться к экологической обстановке в стране и не допускать излишних выбросов вредных веществ в атмосферу. Кроме того, предлагают граждане, стоит развивать в России транспорт на альтернативном топливе и электромобили.

«Может, начать уже следить за загрязнением воздуха от предприятий? Сделать доступными электромобили? Может быть, если работать в этом направлении, то и парникового эффекта не будет над страной?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом No Name.

Часть людей считает, что температурные изменения на нашей планете не являются исключительно делом рук человека, а носят под собой вполне обоснованный природный характер, поэтому борьба с глобальным потеплением — мартышкин труд.

«В мире бушует экономический кризис, а они природу обсуждают. Давно всем известно, что средняя температура никогда не стояла на месте. То холодало, то теплело. Это нормально. Но вместо решения реальных проблем власти занимаются фантазиями», — пишет Алексей А.

Ряд пользователей указывает на то, что дискуссию о вреде глобального потепления задают западные страны, и России не следует идти у них на поводу.

«А мне кажется, что как была погода аномальная во все времена, так таковой она и остаётся! Не стоит подыгрывать Западу с их истерикой, где вместо научных фактов лишь «бла-бла-бла», — поделился своим мнением Алексей Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потепление

Нашлись и те, кто убеждены, что пока одни борются с глобальным потеплением и сокращают свои производственные мощности, такие страны, как Китай, становятся экономическими лидерами.

«Заводы и фабрики, автозаводы и прочие предприятия строились при СССР, а в современной России уже нет. Теперь власти ищут причину, на которую можно сослаться, чтобы не нести ответственность перед народом. Вся продукция и производство уже давно в Китае, вся власть имущая покупает там всё и нам впихивает. Им незачем производство внутри страны и незачем рабочие места для своих людей», — указывает Юрий К.

Напомним, 31 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, о том, что Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления, особенно в районах вечной мерзлоты, составляющих значительные объёмы территории страны.