Известие о том, что второй день подряд в России обновляется рекорд по суточному приросту случаев коронавируса, взбудоражило социальные сети. Всё больше звучит доводов в пользу вакцинации и всё больше — опасений относительно ухудшения ситуации из-за отдыхающих. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Ждём информации, сколько из них тяжёлых и сколько среди тяжёлых привитых. Проценты — неинтересны! Только конкретное количество», — предлагает Алекс. «Щас отпускники вернутся из-за бугра, ещё не так хлебнем», — прогнозирует Серей Грибов.

«А кто границы открыл??? Власть! Нужно было закрыть на швабру все аэропорты и вокзалы», — предлагает Serg Beryozkin.

«При всей трагичности ситуации в России мы лишь на 44-м месте по количеству умерших от коронавируса на 1 миллион населения (1634). Для примера: США на 16-м месте (2297), а Великобритания — на 27-м месте (2056). Кстати, у наших соседей, на Украине, этот показатель несколько выше нашего (1561 и 50-е место), но не катастрофично», — приводит довод «Ботаник».

"Когда говорят про ускорение темпов вакцинирования, мне почему-то вспоминается анекдот. Председатель колхоза на собрании: «Товарищи! В прошлом году мы засеяли 30 га пшеницы. И всё пожрал проклятый долгоносик. В этом году мы засеяли 50 га пшеницы. И снова всё пожрал проклятый долгоносик. Предлагаю! В следующем году засеять 100 га пшеницы. Нехай подавится…» — иронизирует Velius Kessius.

Денис Абрамов ИА REGNUM Госпиталь для больных COVID-19.

«Пусть Минздрав объяснит, почему чем больше привитых, тем больше заболевших и умерших?» — вопрошает Илья Костин.

«Чувствую, продлят нам наши «каникулы» до декабря», — отмечает Георгий Мостовой.

«Я привит от гриппа и от ковида «Спутником». Нормально себя чувствую, ни разу не брал больничный и не болел. Хорошие вакцины», — информирует Riva Criva.

«Иммунитет после прививки формируется месяц ещё. А все радостно сразу после укола идут гулять без маски… Вопрос — какой шанс у этих товарищей заразиться?» — задаётся вопросом Boris Mishkin.

«Люди! Делайте прививки, это спасет вам жизнь», — призывает Михаил.

«Принудительная вакцинация и закрытие границ!» — предлагает Арсений Новиков.

«Умирать стали больше… Проценко из Коммунарки еще в прошлом году говорил, что 2/3 умирает от сепсиса от устойчивых ко всем антибиотикам синегнойных палочек, золотистого стафилококка, дрожжевых бактерий кандида. Внутрибольничные суперинфекции — активно растущая проблема.

Золотой век антибиотиков заканчивается. Вирусы, бактерии, грибы мутируют и становятся невосприимчивыми к антибиотикам. Так что лучше поставить прививку и не болеть или легко переболеть дома. В больницу лучше не попадать», — отмечает N.

Как сообщало ИА REGNUM, к 31 октября 2021 года в России выявлено уже 40 993 случая заражения коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии. Умерли от последствий ковида 1158 человек за сутки.

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