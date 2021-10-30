Призыв главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебрейесуса готовиться к новой пандемии на пользователей социальных сетей произвел не слишком большое впечатление. Люди считают, что единственная цель ВОЗ — обогащение, мол, кому война, а кому мать родна. Редакция ИА REGNUM приводит наиболее любопытные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса.

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«У кого-то есть сомнение в том, что этот Гебрейесус — «на ниточках»?» — задаётся вопросом Игорь Козлов. «Да что тут мелочится, мировому сообществу нужно мировое правительство», — иронизирует Минерва Морисон.

«ВОЗ только распространяет панику и психоз по всему миру, чтобы повысить взносы стран в свою организацию! Как говорится, кому война, а кому мать родна!» — считает Виктор Асташкин.

«Нам бояться нечего. У нас есть «Спутник V», — пишет Александр Никитин.

«Прочитал. Что-то типа такого: на нашу планету может обрушиться огромный метеорит, дайте денег. Мы не извлекли урок, когда вымирали динозавры», — иронизирует Сергей Чирков.

«Так, так: если цель — привить не меньше 40% населения каждой страны, то мы её достигли, а вместе с ней и увеличение показателей смертности… Теперь собираемся привить 80% и многократно увеличить остальные показатели?!» — замечает Ирина Бесфамильная.

minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

«Суть сообщения Гебрейесуса: «Мы очень важные, дайте денег», — считает Алексей Коликов.

«А ещё астероид летит к нам, а ледники угрожают своим таяньем из-за перенасыщенности СО2. Поэтому повысилась вулканическая активность, что как следствие пандемии и неношения масок неизбежно привело к лесным пожарам и катастрофическим наводнениям», — смеётся Н.

«Вы близки к истине и, к сожалению, человеком манипулировали всегда. Только сейчас это стали изощрённые комбинации», — поддерживает Иван Николаев.

«Пора сворачивать этот затянувшийся праздник международной медицинской мафии!» — считает Восток.

«Слабо верится, что этому говоруну интересны жизни жителей планеты», — замечает Евпатий Драгунов. «Всегда были вирусы, все забыли про чуму, испанку, полиомиелит, корь, краснуху, туберкулез, сейчас всем делают вакцину от туберкулеза — БСЖ. От кори и полиомиелита лекарств нет, только вакцина, еще в середине прошлого столетия одолели благодаря вакцине, делали вакцину кому сейчас за 60. После коронавируса будут и другие, это и так понятно», — считает Мелия.

«Ковидом наелись все. Решили другим блюдом накормить», — смеётся Анна Романова.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь урок из пандемии COVID-19 и готовиться к следующей.

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