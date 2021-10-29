Глава Facebook Марк Цукерберг 28 октября рассказал, как теперь будет называться компания. Об этом он сообщил на онлайн-презентации Facebook Connect.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глава Facebook Марк Цукерберг

«Теперь мы называемся Meta», — заявил Цукерберг. Данное название вступило в силу с 28 октября 2021 года.

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Наглый», 112.ua, «Первый независимый» и «Инсайдер UA». Многие отметили, что Цукербергу стоило бы в первую очередь заняться вопросами безопасности социальной сети Facebook, которая недавно столкнулась с массовым сбоем в работе. Были и те, кто отметил, что данная социальная сеть, по их словам, ущемляет свободу слова. Кто-то также усмотрел в новом названии компании повод для шуток, так как в украинском языке есть слово «мета» (цель).

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«Это ему не поможет», — отреагировал Владимир Б.

«Как помойку ни назови, она всё равно ею будет», — добавил Александр.

Цитата из видео на YouTube Глава Facebook Марк Цукерберг презентует «Meta»

«Вот бы они ещё начали обращать внимание на идиотов с их постами, разжигающими ненависть, порочащими честь и достоинство людей. А то как ни жалуешься на подобную *ерню, то всё один ответ, что никто ничего не нарушает», — отметила Яна.

«А может, лучше ему сделать «Фейсбук» соцсетью, а не чёрт знает что?» — пишет Женя М.

«Лучшим изменением было бы закрытие этой помойки», — считает Янко.

«Но, как я понял, это компания общая изменит название, а соцсеть оставит прежнее [название] Facebook», — отметил один из комментирующих.

«Марку консультировали те же люди, что милицию ребрендили в полицию», — иронизирует Vladimir.

«Странный маркетинг…» — задумался Дмитрий Н.

«Metla лучше», — шутит Шок.

«С детства знаю, на ишака хоть золотое седло одень, он лошадью не станет. 12 лет наблюдаю, как ФБ трансформировался в «ишака», — написал Иваныч В.

«Эх, я помню на заре интернета, до «Гугла» и прочих, был в Украине популярный отечественный (украинский. — О. П.) поисковик «МЕТА», — напомнил Sergey T.

«Ну, теперь-то и данные перестанут сливать, и подсовывать людям посты с теориями заговора… Заживём!» — не без сарказма отметил Slava.

«Фейсбук» станет метовой соцсетью. Кто понял, тот понял», — отреагировал Богдан.

«Похоже, сбой был серьезный, раз пришлось переименовывать всё», — добавил Yuriy.

C_osett Facebook

«Цукерберг, коню понятно, истинный украинский патриот. И только истинный украинский патриот может назвать свою компанию украинском словом «мета»…» — иронизирует Виктор.

«Мета и межа (цель и грань. — О. П.) очень рядом», — отметил Mykola.

«От перестановки слагаемых сумма не меняется», — добавил Денис.

«Не будут соцсети называться так!!! Цукерберг меняет только название компании!!!» — подытожил Слава.

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