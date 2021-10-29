Вашингтон, , 01:20 — REGNUM Американская компания Facebook сменит название на Meta, что отражает амбиции технологического гиганта создать метавселенную, сообщает 28 октября Reuters.

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Ребрендинг названия происходит на фоне критики со стороны законодателей и регулирующих органов США из-за монополии, алгоритмов и отсутствия должной цензуры.

Генеральный директор Марк Цукерберг, выступая 28 октября на конференции по виртуальной и дополненной реальности в прямом эфире, сказал, что новое название отражает желание компании создать метавселенную.

В Facebook заявили, что новое имя позволит объединить различные приложения и технологии под крышей нового бренда. При этом отмечается, что компания не будет менять свою корпоративную структуру.

«Сейчас наш бренд слишком сильно связан с одним продуктом, так что он не может представлять все, что мы делаем сегодня, не говоря уже о будущем», — объяснил Цукерберг имея ввиду, что в данный момент компанию ассоциируют только с социальной сетью.

Напомним, что по мнению Цукенберга бизнес грядущих десятилетий будет завязан не на рекламе, которая пока приносит компании главный доход, и не на росте количества пользователей социальных сетей. Вместо этого, Цукерберг рассказал о метавселенной — коллективном виртуальном пространстве. Данный термин стал популярным словечком в Силиконовой долине среди тех, кто пытается предсказать развитие следующего поколения технологий.

Идея метавселенной подразумевает, что пространство делят многие компании, кооперируя друг с другом. Однако, судя по действиям Facebook за последнее десятилетие — компания скупала мелкие социальные сети, пока не стала похожа на монополию, — можно предположить, что технологический гигант попытается взять под контроль и метапространство.

Facebook, например, может создать виртуальную недвижимость, принудив к аренде малый бизнес в интернете, который захочет продавать свои товары.