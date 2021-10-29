Вашингтон, 29 октября 2021, 01:20 — REGNUM Американская компания Facebook сменит название на Meta, что отражает амбиции технологического гиганта создать метавселенную, сообщает 28 октября Reuters.

Facebook
Facebook
Kienthuc.net.vn

Ребрендинг названия происходит на фоне критики со стороны законодателей и регулирующих органов США из-за монополии, алгоритмов и отсутствия должной цензуры.

Генеральный директор Марк Цукерберг, выступая 28 октября на конференции по виртуальной и дополненной реальности в прямом эфире, сказал, что новое название отражает желание компании создать метавселенную.

В Facebook заявили, что новое имя позволит объединить различные приложения и технологии под крышей нового бренда. При этом отмечается, что компания не будет менять свою корпоративную структуру.

«Сейчас наш бренд слишком сильно связан с одним продуктом, так что он не может представлять все, что мы делаем сегодня, не говоря уже о будущем», — объяснил Цукерберг имея ввиду, что в данный момент компанию ассоциируют только с социальной сетью.

Напомним, что по мнению Цукенберга бизнес грядущих десятилетий будет завязан не на рекламе, которая пока приносит компании главный доход, и не на росте количества пользователей социальных сетей. Вместо этого, Цукерберг рассказал о метавселенной — коллективном виртуальном пространстве. Данный термин стал популярным словечком в Силиконовой долине среди тех, кто пытается предсказать развитие следующего поколения технологий.

Идея метавселенной подразумевает, что пространство делят многие компании, кооперируя друг с другом. Однако, судя по действиям Facebook за последнее десятилетие — компания скупала мелкие социальные сети, пока не стала похожа на монополию, — можно предположить, что технологический гигант попытается взять под контроль и метапространство.

Facebook, например, может создать виртуальную недвижимость, принудив к аренде малый бизнес в интернете, который захочет продавать свои товары.