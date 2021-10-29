Информация о том, что замгубернатора Томской области Алёна Левко инициировала проверку респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 Томска после публикаций в СМИ о мужчине, который под видом врача три дня ухаживал в этом медицинском учреждении за своей бабушкой, которой даже не меняли подгузники, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Посещение больной

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»Глядя на подход нашего государства к освещению правды, подозреваю, что по результатам проверки посадят этого самого мужика», — считает Артём Е.

Многие пользователи подтвердили информацию, предоставленную героем новости, потому что и в других медицинских учреждениях наблюдается подобная ситуация, которая у неподготовленного человека может вызвать откровенный шок.

«Боюсь, что мужчина прав. В Александровской больнице Санкт-Петербурга тоже был подобный ужас. Моя сотрудница лежала в красной зоне на гинекологии. Это было в конце прошлого года. К ним в палату подселили бабушку после инсульта. Бабушку не кормили, а когда сотрудница стала кормить бабушку сама, то медсестра её предупредила об ответственности, если бабушка захлебнётся едой. Та возразила, что бабушке и попить, и поесть нужно… Короче, перессорились они. Памперсы бабушке меняли один раз в сутки, и то когда в палате поднимался скандал. В итоге через пару дней бабушку поместили в отдельный бокс. Моя сотрудница её больше не видела», — отмечает Вера Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что за пропагандой о реальном героизме огромного числа медиков пытаются скрыться откровенные моральные уроды, которые лишь изображают активную заботу о людях, получая при этом существенные надбавки к заработной плате.

«А потом кругом пропаганда о героизме медиков. Героизм в образцово-показательных клиниках. А везде как был пофигизм за доплаты, так и остался. В итоге пенсионеры в этих больницах мрут как мухи из-за скотского отношения со стороны персонала», — указывает Олег К.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи в палате реанимации для больных COVID-19.

Часть людей считает, что проблема с подобным нечеловеческим отношением к пациентам со стороны медиков появилась не с наступлением пандемии, она была и раньше.

«Это большой вопрос, как ухаживают за лежачими больными в красной зоне, да и в обычной тоже. В прошлом году я спрашивала у лечащего врача, он сказал, что памперсы больным меняют, только было непонятно, сколько раз, при этом еще нагрубил, типа вопрос неуместный. Хотя нужно не только их менять, но и выполнять все гигиенические процедуры. Я прекрасно знаю, как «ухаживали» за такими больными до пандемии в обычных палатах, медсестры к ним даже не подходили лишний раз. А если им за это платили, то могли подойти к больному максимум один раз за ночь, всё остальное время этот человек мучился, а другим пациентам, т. е. нам, приходилось ему помогать, например, подложить или вынести утку. При этом родственникам даже не положено оформлять больничный, т.к. подразумевается, что раз пациент находится в больнице, значит, ему обеспечен должный уход… Здесь, скорее, расчет на других пациентов, а не на медперсонал», — предполагает Ольга С.

Отдельные комментаторы отмечают, что российская система здравоохранения явно даёт трещину, раз пациенты, попадающие в красную зону, оказываются в столь унизительном положении, лишённые базового ухода со стороны медицинского персонала.

«Менять памперсы и проводить гигиенические процедуры — это не входит в обязанность врачей. И у медсестер работы хватает. Есть профессия — младшая медсестра по уходу за больными. Но в больницах их нет. Поэтому всё так и происходит. Везде экономят на медперсонале», — пишет Агнесса Н.

Ряд пользователей указывает на то, что раз у медиков нет возможности ухаживать за стариками, то необходимо разрешить их родственникам заботиться о своих родных.

«Если в больницах не хватает младшего персонала, то необходимо, чтобы они разрешили родственникам ухаживать за своими больными близкими, соблюдая все необходимые защитные меры! Это повысило бы выживаемостью людей и разгрузило бы медперсонал!» — обращается Сергей К.

Напомним, 27 октября департамент здравоохранения Томской области опубликовал информацию о том, что замгубернатора Томской области Алёна Левко инициировала проверку респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 Томска после публикаций в СМИ о мужчине, который под видом врача три дня ухаживал в этом медицинском учреждении за своей бабушкой, которой даже не меняли подгузники.