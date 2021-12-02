После шумихи в СМИ об отрядах самообороны против мигрантов, которые создают жители поселения Сосенское, в Новой Москвеначались рейды полиции. Органы правопорядка выискивают нелегалов. Проблема заключается в том, что построенный неподалёку от станции метро «Прокшино» новый жилой комплекс «Испанские кварталы» соседствует с продовольственным рынком «Фуд Сити», строительным рынком «Славянский мир», а также технопарком «Индиго». В каждом из этих объектов, как жалуются жители, трудятся преимущественно иностранные граждане. И в целом в поселении Сосенское, по данным МВД, зарегистрировано 66 тыс. жителей других государств — почти половина от общей численности населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В связи с этим регулярно происходят инциденты, вызывающие тревогу у покупателей недвижимости в ЖК: стычки во дворах, пьяные шумные «застолья» на лавочках, драки. СМИ писали об одном совершённом изнасиловании и двух попытках, и сейчас женщины боятся в одиночку идти от метро домой. При этом в Сосенском остро не хватает сотрудников полиции, поэтому большинство правонарушений остаётся безнаказанными. Ситуацию усугубляет и то, что станция «Прокшино» оказалась пересадочным узлом на пути в миграционный центр «Сахарово».

Способны ли полицейские рейды против нелегалов улучшить ситуацию? Безусловно, нет, поскольку многие из тех, кто является источником опасности, находятся в России и Москве на легальных основаниях. Имеют работу, место жительства, документы. Чтобы полиция навела порядок, нужна системная работа по выявлению правонарушений — с патрулями, камерами видеонаблюдения. Но даже активные действия смогут лишь притушить разгорающийся пожар конфликта и страхов. Главный просчёт совершили городские власти: на небольшой территории сосредотачиваются крупные точки притяжения для мигрантов.

Поселение Сосенское

Возможно, в головах чиновников рядом с «Прокшино» реализован ряд инвестиционных проектов с рабочими местами для самих жителей. Для отчёта всё сошлось — дома построены, люди в них заселены, рабочие места тоже есть. Но на практике покупатель новой квартиры в Москве не пойдёт работать на продовольственный или строительный рынок, не откликнется на низкоквалифицированную вакансию на заводе. Человек приобрёл не метры, а «билет в жизнь», между прочим, дорого заплатил, и поэтому не согласится понижать свой социальный статус.

А появившимся рынкам и технопарку требуются работники. Поскольку местные жители к ним не идут, вакансии заполняют мигрантами. Мигранты, в свою очередь, купить квартиры в московских ЖК не могут, поэтому селятся в сараях или «резиновых» квартирах. Или в общежитиях для мигрантов в других районах, а на работу просто приезжают. То есть в уклад спального района они в принципе не впишутся.

В итоге благие намерения мэрии Москвы объединили два разных мира, поселили вместе нож с маслом. Часть покупателей квартир в ЖК живут, как следует из сообщений, в постоянном страхе. Но мигранты ли виноваты в этом? Возможно, наоборот, ситуацию как раз спасает, что большинство приезжих из бывших советских республик в целом воспитанные и неагрессивные люди. Однако среда, в которой они оказались, способствует общей криминализации, формированию особого мира, собранного по этническим группам, который представляет опасность для окружающих.

В результате жилая среда в микрорайоне обрастает признаками гетто. А щупальца этого спрута выходят дальше. К примеру, знают ли власти о проблеме нелегальной торговли овощами и фруктами? Когда приезжает в микрорайон продавец, ставит палатку или столик и без каких-либо документов и кассовых аппаратов начинает торговлю. При этом от покупателей обычно даже не скрывает, где взял свой товар, — в крупном продовольственном рынке у метро «Прокшино».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Разрешить возникший конфликт могут только власти Москвы, которым нужно конкретизировать будущее района — новой промзоны или места, удобного для проживания. И поставить вопрос соседства крупных рынков и жилых кварталов. Когда-то мэр Москвы Сергей Собянин добился полной ликвидации «Лужников», «Черкизона» и прочих рынков. «Фуд Сити» и «Славянский мир» здесь не могут являться исключением. А в «Индиго» нужно просто навести порядок, поскольку там с самого начала планировалось создание рабочих мест в первую очередь инженерно-исследовательского характера. Но что-то пошло не так.