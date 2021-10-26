Москва, , 12:58 — REGNUM Рейд против нелегальной миграции проводят сотрудники полиции, сообщает 26 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Мероприятие проводится в районе жилого комплекса «Испанские кварталы» в Прокшине и соседних населённых пунктах. Рейд связан с поступившими от местных жителей жалобами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в поселении Сосенское жители организуют группы самообороны против мигрантов. В мессенджере появилась группа, с помощью которой добровольцы провожают от метро до дома одиноких женщин. Также жители записываются в дружинники.

При этом за полтора месяца в районе произошло одно изнасилование, совершённое мигрантами, а также две попытки изнасилования.

Скопление иностранцев обусловлено близостью двух рынков, а также ремонтными работами, которые проводятся в новостройках.

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