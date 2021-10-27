Украинского журналиста Дмитрия Гордона, прибывшего в Грузию, выслали из страны. Об этом 27 октября он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Kmr.gov.ua Журналист Дмитрий Гордон

«Мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали», — отметил он.

По мнению украинского журналиста, запрет на въезд связан с тем, что он собирался навестить в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом МИД Украины заранее уведомил грузинское внешнеполитическое ведомство.

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Произошедшее обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», «Наш», «Бородатая Бабушка» и Klymenko Time. А также инцидент обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина», а также на странице украинского политолога Юрия Дудкина. Многие считают, что грузинская сторона поступила верно, что не впустила в страну Дмитрия Гордона.

«Правильно сделали. Этого… надо отовсюду депортировать», — написал Константин П.

«Правильно, пусть дома сидит», — поддержал К.

«Посадили бы в одну камеру к Саакашвили, и пусть бы брал интервью, через годик мог бы книгу выпустить», — пишет SW.

«Ой! А что такое?» — с сарказмом спросил Anatol S.

«Гордон в шоке» — новое название дляконфет», — смеется No Name.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

«Международный скандал? Это чудо лысое слишком большого о себе мнения, я бы еще тебе на месте грузинских властей дал суток 15», — отметил один из комментирующих.

«Поступили правильно. Не фиг пиариться. Ты б слетал в Донецк или Луганск и договорился бы об освобождении по формуле «всех на всех». В Тбилиси и я могу слетать», — написал SergStep.

«Так Гордону и надо. А то прямо, смотри, возомнил себя богом, для которого открыты все двери, в том числе и тюремные», — отреагировала Люда.

«Лысый сошёл с ума окончательно», — написал Владимир.

«В Грузии есть ещё адекватные люди», — добавил Sergei E.

«Клоуны не встретились», — отметила GRL.

«Если бы его еще и обратно не пустили, было бы вдвойне приятно», — отреагировал Oleg.

«Вангую, будет трёп за поддержку Миши, а по факту за влезание во внутренние дела Грузии», — пишет Паша.

President.gov.by Дмитрий Гордон

«Теперь Гордону есть о чём петь свои песни, хоть и пластинка заезженная», — добавил один из комментирующих.

«Не пустили и слава Богу. Нечего там мутить!» — отметил Vanush T.

«Во, опять везде враги», — добавила Людмила Б.

«Я так смеялась, когда они давали интервью в Борисполе, у них такой вид был, вроде такое событие произошло», — отметила Зита Г.

«Лысых в Грузию не пускают, пусть кучеряшки отпускает», — смеется Сергей О.

«Афериста и провокатора Гордона власти Грузии не пустили в страну к Сааку. Плюс еще одна страна враг!» — написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Юрий Дудкин.

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