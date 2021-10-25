25 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что грузинские власти намерены убить его подзащитного.

Мирослава Романенко, , 12:39 — REGNUM Грузинские власти намерены убить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом, как сообщает портал «Новости Грузия», заявил адвокат политика, генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Гварамия отметил, что местом убийства политика может стать тюремная больница, куда бывшего грузинского лидера в ближайшее время переправят из Руставской тюрьмы. По словам адвоката экс-президента Грузии, грузинские власти намерены имитировать бунт заключенных, итогом которого станет смерть экс-президента.

Также защита Саакашвили потребовала, чтобы политика перевели в многопрофильную клинику, где тот будет в безопасности и сможет получить необходимую помощь, которую Саакашвили не могут оказать в тюремной больнице.

Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие скептически отнеслись к информации о подготовке убийства Саакашвили.

Николоз Гварамия Minval.az

«Последняя попытка привлечь внимание…» — отреагировала Алена.

«Совсем плох Мишаня», — добавил Вася.

«Та пошел он… [Ничего] не сделал в нашей стране. Пусть останется в Грузии, это его страна и его проблемы», — пишет Sergey.

«От создателей «Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину», — написал «Долго Рассказывать».

«И снова Миша-молочник привлекает внимание», — добавила Татьяна.

«А Зеля (Зеленский — М. Р.) пусть ходит и боится. Михо слили, как отработанный материал, несмотря на его «прошлые заслуги» перед Западом. Бывший президент-реформатор… Зеля чем лучше?» — задалась вопросом Анжелика И.

Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии Канал Georgian Public Broadcaster

«Поэтому власти Грузии просто обязаны… Сделать что? Отпустить Мишу и назначить его президентом?» — с сарказмом поинтересовался Дмитрий Н.

«В Одессе его называли «Мишка-подкидыш», — пишет Владимир И.

«Та кому он нужен… Будут сидеть там спокойно, попивая соки…» — отметила Ирина Л.

«Закрыли бы его в общую камеру. Ему заключенные выразили бы особую признательность за тот беспредел к осужденным, который он развязал при своём правлении», — отметил AVV one.

Цитата из видео. Михаил Саакашвили арестован в Грузии Канал Georgian Public Broadcaster

«Я бы назвал эту ситуацию «последняя гастроль». Видно же, что полуразложившийся политический труп пытается оживить себя, напомнить миру о своем существовании, но не замечает Миша, что вокруг него уже мухи летают, завонялся этот политический труп, сгнила напрочь его репутация вместе с съеденным галстуком. Так что беспокоиться больше не о чем — то, что мертво, умереть не может. И убил он себя как политик сам в Украине, когда опустил себя с должности президента Грузии на никчёмный пост шестерки Порошенко по Одесской области, это был крах и конец его карьеры как политика, ну, а физически, как человек, он будет жить долго, сто лет…» — написал Sergey S.

«И не надоело быть клоуном?» — не понимает Анжей Анж.

«Чего церемониться. Не хочет — пусть не ест. Какая ещё… больничка? Вор должен сидеть в тюрьме!» — подытожил Stas.

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