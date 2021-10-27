Украинская Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не станет продлевать на ноябрь месяц запрет на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из Российской Федерации и Белоруссии. Об этом в комментарии «Интерфаксу» рассказал высокопоставленный источник в украинском правительстве.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Холодно

Данное решение, как сообщает источник, было принято в связи с низкими запасами угля в стране и угрозой дефицита электроэнергии.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Крокодил». Многие с сарказмом отреагировали на «принципиальность» Киева.

«Сами себя посадят за сотрудничество с «агрессором?» — с сарказмом отреагировал Vled.

«И заметьте, что на улице хорошенько так похолодало, а отопления нет», — добавил Андрей.

«Как можно обращаться к самозваному «диктатору», который «силой и обманом захватил» власть? Действовать надо напрямую через «настоящего» президента — Тихановскую!» — смеется Наталя.

«А я бы пошел на принцип и послал… пусть Европа помогает. Как можно было за 7 лет так все… [потерять], почему… при… Януковиче умудрялись ещё и продавать свою электроэнергию», — отметил IU.

«Как это благородно со стороны Украины, не станут продлевать запрет, большое спасибо», — с сарказмом пишет Вася.

«Что, холод не тётка? Мозги начали включаться? А что сказал американский господин и повелитель?» — поинтересовался Александр.

«Двойные стандарты», — отреагировал Patrick.

«Пришли внезапно холода, в конце октября закончились понты. Рогулье (рагуль или рогуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру. — М. Р.) и клоуны лето красное пропели, глядь, зима стучит в окно», — написал Neragul.

ЛЭП

«Лёгким движением руки диктаторское электричество превращается в демократическое», — смеется Дмитрий Н.

«А Бацька уже и согласился. А мог бы получиться хороший воспитательный момент…» — пишет «Угрюмый Циник».

«Вот я бы на месте россиян и белорусов не продавал бы… Как говорится, Бог подаст…» — отметил Aleksandr S.

«Принципиальность закончилась до следующего лета», — добавила Таисия.

«По вторникам и четвергам Лукашенко — «диктатор», а в остальные дни — друг», — смеется Ирина С.

«А газ закупать нельзя, население может надышаться», — с сарказмом отметил Sergey.

«Всё, понты закончились… Сдулись», — отреагировал merkury-1.

«А Россия и Белоруссия уже согласились поставлять? Или их спрашивать не будут?» — поинтересовался «Валка».

"Так может, учитывая ситуацию, и газ начать покупать по нормальной цене?» — спросила Ната Ли.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Прикольно было с Латвией и Литвой. Первая Латвия предала и стала закупать у батьки, а следом и Литва», — пишет Пётр К.

«Агрессор» будет свои «агрессивные» электроды через лампочки [поставлять], будет свои нарративы распространять», — иронизирует Nonlinear equation.

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Напомним, ранее в украинских СМИ сообщали, что украинская энергетическая компания «Укрэнерго» проводит аукционы на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.