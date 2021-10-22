22 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение украинских СМИ о том, что национальная энергетическая компания «Укрэнерго» проводит аукционы на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Оксана Переможенко, , 20:38 — REGNUM Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» проводит аукционы на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом 22 октября сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в компании.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника, в пятницу, 22 октября, открылись аукционы по распределению межгосударственных сечений с Россией и Белоруссией на ноябрь месяц. Потенциальный оборот импорта электроэнергии из Белоруссии может составить 1000 МВт, а из РФ — 1540 МВт. Заявки, как уточняет источник, будут приниматься до 24 октября.

Сообщение обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая Бабушка». Многие указали на логичность поступка «Укрэнерго» ввиду надвигающихся холодов. Иные также задались вопросом, почему тогда нельзя закупать напрямую у России газ. Были и те, кому все же интересно, продадут ли электроэнергию Киеву Минск и Москва, ввиду той политики, которую проводит Киев в отношении Белоруссии и России.

«Недолго музыка играла», — отреагировала Тamara.

«А чё так? Холодно? Гиднисть (достоинство — от названия майдана 2014 года «революцией достоинства» — О. П.) не греет?» — не без сарказма спросил Валерий.

«Хочется услышать, чем «воняет» российское электричество!..» — смеется Олег С.

«Ну так, если сильно придавит, то и за газом побегут — че уж делать-то… Ничего, каждый год осенью покупаем российскую э/э, чтобы избежать веерных отключений. А летом каждый раз вводим мораторий и кричим, что ни ваттом больше!.. Так мы битум на дороги у… [Лукашенко] весь год покупаем… И у РФ тоже покупаем, но громко отнекиваемся, но фуры на границе с битумом говорят обратное… Могли бы тупо напрямую заключить контракт на газ по $ 350 и забыть о всех проблемах. Электричество, битум, твеллы — можно, газ — нельзя», — добавил Техно.

«Надо внести петицию [на сайте президента Украины] с просьбой разъяснить, чем электроэнергия отличается от газа, и собрать 25 тыс подписей. Ну реально ведь интересно», — написала Юлия Борисовна.

«Я бы на месте Лукашенко и Путина ничего бы не продавал», — пишет Евгений.

Энергия Pxhere.com

«Не могут! Нельзя так просто остановить АЭС, излишки нужно куда-то девать», — ответил Евгению Кирилл.

«Как раз время вспомнить Украине за воду в Крым», — отреагировала Веста.

«Швейцария выкупит все с оплатой транзита, а затем реэкспортирует на Украину, после очистки от духа тоталитаризма альпийскими фильтрами», — иронизирует один из комментирующих.

«Наверное, обидно, имея такое наследие в плане атомной энергетики, гидро‑ и теплоэнергетики, все про*рать за короткий промежуток времени. Ну зато Украина — это Европа…» — добавил Чев Челиос.

«Враг врагом, а закупки и бизнес по расписанию!» — отметил Moovy.

«Украина уже с ноября планирует начать импорт электроэнергии из России и Белоруссии, соответствующие аукционы по распределению межгосударственных сечений должны состояться 29 октября. «Эй, «диктатор» и «оккупант», мы желаем закупать у вас электроэнергию, а ну, быстренько обеспечили!» — как бы говорит Украина. Как думаете, согласятся «диктатор» и «оккупант» помочь уважаемому партнёру электричеством?» — задался вопросом в своем теелграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер», публицист Юрий Ткачев.

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