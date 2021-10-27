Украинские власти обратятся к Германии с просьбой не принимать поспешных решений, связанных с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом 27 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

«Мы доведем свою позицию до германских партнеров и будем просить их работать над тем, чтобы решения по «Северному потоку — 2» не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа», — написал глава украинской дипломатии на своей странице в социальной сети Facebook.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» на страницах издания «Шарий.net». Многие указали на то, что Киев никакого отношения к «Северному потоку — 2» не имеет, добавив, что украинкой стороне не дает покоя перспектива уменьшения объемов или прекращения транзита российского газа по ее ГТС.

«Видимо, предложат новое решение — Северный украинский поток (СУП)», — иронизирует Vadim B.

«Что значит просить?! Нужно требовать! Вам же все по жизни должны», — с сарказмом отреагировал Василий Т.

Nord Stream 2. Wolfram Scheible Газопровод «Северный поток — 2»

«Вроде бы недавно он радостно вопил на эту тему: «У Росії палає» («У России пригорает — О. П.). И все скакуны радостно горлопанили в поддержку. А что теперь случилось?.. «Чтобы решения по «Северному потоку — 2» не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа». Конечно же, все совладельцы СП-2 из Европы и России, люди с «ограниченными интеллектуальными способностями», совершенно не анализировали ситуацию перед вложением миллиардов евро в строительство. И естественно, всеми мыслями они были с Украиной», — не без сарказма написал Кирилл А.

«Кулебы никак не могут раздуплиться. Есть Россия, есть Германия. Есть трубопровод, по которому Россия будет поставлять газ Германии. Каким боком тут Украина?» — задался вопросом Сергей Евгеньевич.

«Скажите кто-нибудь…, что в Германии нет идиотов», — добавил Игорь Г.

«Присосались к «агрессорскому» газу, ссаными тряпками не отогнать», — пишет Артур Р.

«Попрошайки и предатели — это всё, что осталось от когда-то самой богатой республики УССР», — отметил Владимир Д.

«А не то перестанет «защищать» Европу…» — с сарказмом добавил Павел С.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

«Не принимать поспешных решений и потушить свою экономику ради чего?» — не понимает Роман Ш.

«Во-первых, кому у немцев интересна позиция «Нафтогаза»? Во-вторых, очень надеюсь, что решение о транзите газа через Украину будет приниматься также неторопливо и с тщательным анализом. В-третьих, Кулеба делает всё, чтобы украинская ГТС не получила никакого газа. Наверное, очень любит украинский народ», — отметила не без сарказма Анна Ё.

«Вражеский газ покоя не даёт», — подытожила Наталья Т.

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