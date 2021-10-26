26 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление старшего советника Госдепа США Амоса Хохштейна о том, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» Германией и Еврокомиссией может затянуться до марта 2022 года.

Мирослава Романенко, , 12:04 — REGNUM Сертификация газопровода «Северный поток — 2» Германией и Еврокомиссией может затянуться до марта 2022 года. Об этом, как сообщает Reuters, заявил старший советник Госдепа США Амос Хохштейн.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

Советник Госдепа полагает, что Россия может быстро увеличить поставки газа в Европу по существующим маршрутам, а не по «Северному потоку — 2». Он также добавил, что Соединенные Штаты не изменили негативного отношения к СП-2, но от попыток противодействовать строительству газопровода перешли к нивелированию негативных последствий ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

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Заявление советника Госдепа США обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала «112 Украина» и издания «Шарий.net» (также в социальной сети «ВКонтакте»). Многие отметили, что морозы могут ускорить сертификацию «Северного потока — 2» и что сама сертификация и последующий запуск газопровода соответствуют в первую очередь интересам тех стран Европы, которые закупают российский газ.

Северный Поток-2 Gazprom.ru

«Пускай США увеличат обещанные поставки своего газа в Европу. Или все «молекулы свободы» уже в Китае? Да при нынешних ценах на газ Россия и Германия могут запускать «Северный поток — 2» не то что до марта 2022 года, а до марта 2023 года. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!»…» — отреагировал Олег Валентинович.

«Россия не замерзнет, а вот мы, украинцы… назло маме будем тоже отмораживать уши и под лозунги «Слава Украине»…» — пишет Евгения К.

«А Европа без газа до марта ноги не протянет?» — поинтересовался Александр М.

«Ну вы-то каким боком к СП-2? Вы же два года назад «окончательно похоронили» этот проект, а теперь даты запуска назначаете! Американцы в каждой бочке затычка!» — отметила Маргарита П.

«А им-то это зачем? Американцы, например, обещали завалить Европу СПГ, и что? Где этот самый СПГ? Европа понастроила газовых терминалов, а теперь сидит, как дура у разбитого корыта…» — добавила Люда С.

«Если в ЕС лупанёт морозец, да такой — с душой, я думаю, они все бумаги подмахнут за пару дней, щас, конечно, мороза нет, всё чин чинарём, а зима обещается быть холодной», — написал Ярослав Г.

«Где Америка, а где СП-2?» — не понимает Сергей И.

«Видать, хотят цены на газ в Европе поднять маленько!» — предположил Ffgugu Fgivjuddh.

«Как в русской сказке «Волк и лиса»: «Мёрзни, мерзни, волчий хвост», — отреагировала Gallana G.

«Так вот кто главный», — смеется Oleg M.

«А при чём тут Госдеп США? Газопровод с российским газом находится за тысячи километров от этого самого Госдепа. Или они уже и немцев вертят на причинном месте в ту сторону, которую хотят?» — задался вопросом Jurij O.

Здание Госдепа США Loren

«В Госдепе!!! Не в ЕС!!! Это о роли Европы в европейской политике», — отметил Егор Ш.

«Газпрому спешить некуда, подождёт, пока ЕС созреет», — добавил Анатолий Данилыч Ш.

«Ну, затянется до марта — значит, померзнут до марта», — пишет «Жорж Милославский».

«Морозы ударят — и СП-2 быстро сертифицируют! Немцы не будут терпеть украинское «прикрути»…» — подытожил Alex E.

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