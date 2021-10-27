Озолотившимся на ковидных вакцинах представителям «большой фармы» открыли доступ ещё к одному доходному бизнесу — медицинской цифровизации. Правительство России присвоило коммерческой компании «Цифровые медицинские сервисы» статус единственного исполнителя по тендерам Минздрава РФ, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и подведомственных им учреждений по единой государственной информсистеме в сфере здравоохранения. Речь идёт о миллиардах рублей. Получит же их компания, в цепочке собственников которой затесался офшор и российский олигарх, любитель скупать за границей винодельни и дороги Виктор Харитонин. Последнего открытые источники связывают с семьей экс-главы Минздрава РФ, действующего вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, которая на сегодня возглавляет штаб по противодействию коронавирусу в России. Подробности — в материале ИА REGNUM.

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За подписью Мишустина

Распоряжением № 2957-р от 20 октября 2021 года за подписью Михаила Мишустина ООО «Цифровые медицинские сервисы» (Цифромед) получило статус единственного исполнителя на закупках Минздрава и подведомственных ему бюджетных учреждений, а также закупках ФМБА по развитию, созданию, внедрению и эксплуатации подсистем «единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, централизованных цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения взаимодействия государственных информационных систем в сфере здравоохранения» регионов и единой госсистемы, а также на закупках, связанных с организацией предоставления вычислительных мощностей федерального центра обработки данных.

Подведомственных учреждений, поименнованных в документе, — девять: «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения», «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова», «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина», «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова», «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины», «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний», «Федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем» ФМБА и «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА.

«Цифромед» самостоятельно будет решать, отдавать ли часть работ на субподряд или нет. На этот счёт в документации есть лишь рекомендация — лично ООО должно выполнить не менее 20% совокупного стоимостного объема обязательств.

Ещё один нюанс: и ООО, и субподрядчики должны использовать радиоэлектронную продукцию российского происхождения и отечественные программы для электронных вычислительных машин.

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Выбирать, у кого закупать программы и продукцию, похоже, также будет сам главный исполнитель. К этому нюансу мы ещё вернёмся. А пока рассмотрим, что же такое единая госинформсистема в сфере здравоохранения, или коротко ЕГИСЗ.

О ЕГИСЗ

Госинформсистема включает в себя 13 групп подсистем, начиная от федеральной электронной регистратуры, федеральной интегрированной электронной медкарты до подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок медпрепаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд и подсистемы ведения специализированных регистров пациентов по отдельным категориям, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медпомощи и санаторно-курортного лечения.

Регистр вакцинированных от COVID-19 и регистр COVID также часть именно ЕГИСЗ. Так же как и система мониторинга записи граждан на прием к врачу, телемедицинские консультации и многое-многое другое.

ЕГИСЗ позиционируется властями как часть масштабного проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. Например, к 2024 году за счёт системы планируется запустить по всей России систему электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.

В апреле 2021 года правительство РФ сообщило, что на развитие ЕГИСЗ дополнительно будет выделено более 210,5 млн рублей из резервного фонда. В ноябре 2020 года правительственным распоряжением на эту же систему выделено более 898 млн рублей. И надо понимать, что это лишь часть бюджетных траншей в эту сторону.

Minzdrav.gov.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Минздрава Михаил Мурашко

Об исполнителе и его бенефициарах

Компания «Цифровые медицинские сервисы», поименованная в распоряжении правительства, зарегистрирована в ЕГРЮЛ 2 июля 2019 года для разработки программного обеспечения. Её уставный капитал минимален — 10 тыс. рублей. Директор — Надежда Изотова.

Свежеиспечённой компании такие выдающиеся результаты во многом могли обеспечить её владельцы — АО «РТ Лабс», которое владеет 51%, и АО «Национальная цифровая экосистема здравоохранения».

На сайте «Ростелекома» отмечается, что «Цифромед» — «совместное предприятие группы компаний ПАО «Ростелеком» и госкорпорации «Ростех». На портале самого ООО есть уточнение, что это совместное предприятие дочерней структуры ПАО «Ростелеком», АО «НЦСЗ» — дочерней структуры АО «Фармстандарт» и Национального центра информатизации, входящего в «Ростех».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ростелеком

Заглянем в документы.

На сайте структура капитала «Ростелекома» выглядит следующим образом: РФ в лице Росимущества имеет 35,91% доли в уставном капитале, АО «Телеком Инвестиции» — 19,72%, Банк ВТБ (ПАО) — 7,93%, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» — 3,16%, ООО «Мобител» — 1,85%.

Теперь рассмотрим схему владения в АО «Национальная цифровая экосистема здравоохранения» (НЦЭЗ), которой с мая 2021 года принадлежит 49% доли в «Цифромеде».

НЦЭЗ учреждено в феврале 2020 года для разработки программного обеспечения. На конец 2020 года доля почти в 75% было у ООО «МИГ Диджитал», а оставшаяся часть у ООО «НЦИ». В «МИГ Диджитал» 100% доли принадлежит АО «Фармстандарт». Последний, по открытым данным, в разные годы был поставщиком Минздрава РФ по более 250 госконтрактам на общую сумму свыше 163 млрд рублей. Помимо этого, именно «Фармстандарт» является одним из производителей вакцины от COVID-19 и связан с рядом других игроков «большой фармы», включая производителя и продавца «хита продаж» — «Арбидола».

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На конец декабря 2020 года 99,9% акций АО «Фармстандарт» принадлежало кипрской фирме «Огмент Инвестментс Лимитед» (AUGMENT INVESTMENTS LIMITED). Совет директоров АО возглавляет миллиардер Виктор Харитонин (№ 45 в списке «200 богатейших бизнесменов России 2021» с состоянием $3400 млн), которого также называют и владельцем фармгиганта.

Из открытых источник известно, что Харитонин имеет тесные связи с экс-министром промышленности РФ Виктором Христенко — супругом вице-премьера России Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ.

Пасынок Голиковой — Владимир Христенко также является одним из основателей и президентом фармфирмы «Нанолек». Её собственником выступает офшор — NANOLEK HOLDING LIMITED, конечный бенефициар которого неизвестен. При этом «Нанолек» заявился как производитель ещё одной вакцины от COVID-19 и уже является поставщиком вакцины для профилактики полиомиелита, которая используется для иммунизации детей в рамках Национального календаря прививок.

Цитата из видео. kremlin.ru Виктор Харитонин (справа)

Примечательно: в конце октября 2021 года стало известно, что «Нанолек» получит от Фонда развития промышленности (группа ВЭБ. РФ) заём на 2 млрд рублей в рамках программы «Приоритетные проекты».

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«Дочка» про запас

В августе 2021 года «Цифромед» совместно с компанией «Диджитал медикэл оперейшенс» учредили ООО «РТ Доктис» (разработка программного обеспечения). Как мы помним, единственный поставщик Минздрава по цифровым торгам может привлекать субподрядчиков. Так почему бы и не свою «дочку»?

Интересна здесь персона Марка Курцера — врача-миллиардера, который имеет общий актив (НП «Неотложная медицинская помощь») с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Третьим учредителем в этом трио выступал Владимир Артяков, данные которого совпадают с данными заместителя Чемезова.

(сс) Sildream Владимир Артяков

Артяков в разные годы работал в «Рособоронэкспорте», совете директоров АВТОВАЗа, а в 2007—2012 годах был губернатором Самарской области. Сын Артякова — Дмитрий руководит компанией «Модум-транс», два года назад из владельцев которой вышел один из сыновей бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки — Артём. Также Дмитрий Артяков имеет совместный бизнес с Александром СергеевичемЧемезовым.

Помимо этого, Сергей Чемезов, Марк Курцер совместно с не менее известными Сергеем Ястржембским, Сергеем Лисовским, Виталием Мащицким, Игорем Завьяловым, Евгением Гинером выступали соучредителями союза охотников и рыболовов «Клуб времена года». Фамилии фигурантов клуба совпадают с фамилиями бизнесменов из списка Forbes.

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