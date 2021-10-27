С 26 октября обязательная вакцинация введена во всех российских регионах в той или иной форме. Удмуртия не была в числе первых субъектов Федерации, где работников предприятий различных отраслей обязали вакцинироваться. Но на фоне роста числа заражений коронавирусом, который не прекращается в течение как минимум последнего месяца, а цифры новых ежедневных заражений уже давно значительно перепрыгнули максимумы первой, второй и третьей волн пандемии, региональные власти не удержались и ввели-таки обязательную вакцинацию.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

6 октября главный санитарный врач республики Наталья Матюшина подписала постановление о необходимости обязательно привить от COVID-19 80% сотрудников практически все предприятий, причем власти Удмуртии одними из первых стали заставлять делать прививку работников «промышленных предприятий по изготовлению продукции», то есть вакцинироваться должны почти все.

Хотя еще в конце июня, когда о четвертой волне никто даже и не помышлял, успешно справляясь с вызовами эпидемии, «предприятиям Удмуртии, прежде всего тем, которые выполняют гособоронзаказ, до 1 августа рекомендовали вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников».

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После этого вакцинация в республике была приостановлена на два выходных дня из-за нехватки вакцины. За неделю темпы прививочной кампании выросли вдвое, в процесс вакцинации активно включились предприятия, поясняла замглавы регионального минздрава Мария Галеева.

В июле аналогичная рекомендация коснулась сотрудников вузов республики, получивших письмо Министерства высшего образования РФ. Руководство вузов заверяло, что вынуждать прививаться не будет.

Но время идет, заболеваемость растет, а другого метода борьбы с пандемией пока не придумано. В период объявленных нерабочими дней многие организации будут продолжать работу, недельный перерыв точно предстоит школам, вузам, колледжам и техникумам.

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Жителей возмущают абсолютно все властные инициативы. Обязательная вакцинация, деление населения на имеющих и не имеющих QR-коды, закрытие одних организаций и продолжение работы других. Но час икс, когда должны быть привиты 80% сотрудников предприятий, приближается — крайний срок установлен на 1 декабря. К этому моменту оба компонента антиковидной вакцины должны получить почти 80% взрослого населения республики, а это около 924 тыс. человек.

Недовольные, которых уговорили родственники, заставили на работе или посоветовали друзья, потянулись в прививочные пункты. Но тут внезапно возникло новое препятствие — в точках вакцинации выстраиваются огромные очереди.

«Работает один кабинет с терапевтом, очередь не движется от слова совсем. Среднее время пребывания в пункте вакцинации — два часа», — пишет один из пользователей в сообществе «Злой Ижевчанин».

«Работает один врач, и в очереди надо просидеть часа три-четыре, чтобы попасть на приём. А народу очень много в таком замкнутом помещении, ну как не рассадник ковида?» — снабдил свой комментарий фотографией длинной очереди другой пользователь.

Мнения жителей города разделились: кто-то утверждает, что очереди огромные, но двигаются очень быстро, кто-то напоминает, что летом очередей не было вообще и не стоило оттягивать «встречу с прекрасным», а кто-то предположил, что такое массовое мероприятие, как вакцинация, да еще в условиях активного распространения инфекции, могло быть организовано несколько продуманнее.

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«На прививку нужно ходить здоровым. Там не должно быть рассадника заразы. В 7 поликлинике два врача — по записи и без. Когда освобождался врач (по записи) — брал людей из живой очереди», — отметила Екатерина С.

«А что должны сейчас сделать власти? Вам были обеспечены условия для того, чтобы привиться. Были открыты пункты в торговых центрах, все лето можно было привиться на свежем воздухе на центральной площади, некоторые поликлиники делали прививки круглосуточно. Что вам мешало?» — недоумевает Анастасия Т.

«А зачем все прутся в больницу за прививкой? Или у вас работодатель настолько тупой, что не может организовать выезд врача на предприятие/организацию, чтоб оптом всех привить?» — удивляется Надежда М.

«В начале года можно было записаться заранее. Почему убрали запись? Видимо, чтоб больше болело», — предположила Дуня С.

«Борьба с коронавирусом направлена на его распространение. Сам так часами сидел в толкучке», — подтвердил Александр Г.

«А успеем ли до декабря такими темпами и при таких очередях?» — усомнился Валерий К.

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Отметим, в Москве, которая, как принято считать, располагает практически неограниченным ресурсом, мэр Сергей Собянин распорядился завершить вакцинацию 80% работников только к 1 января 2022 года. Ижевску, да и всей Удмуртии, осталось на прививки чуть больше месяца. Вопрос о том, как всем успеть вакцинироваться, поступил и на прямую линию главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Пункты вакцинации, очередь огромная, будут ли организованы ещё в самое ближайшее время, чтобы к 30 октября смогли привиться все желающие и те, кто должен привиться согласно постановлению?» — спросила Яна С.

«Я только потому и не иду, что очереди огромные», — объяснил Тимофей В.

«Сегодня сына записала на 17 ноября», — констатировала Наталья К.

«Надо было раньше ставить, а не когда петух в одно место клюнет. Все делают в последний момент», — уверена Кристина Ч.

Mzur.ru Коронавирус. Удмуртия

«Условия не создали, а требования предъявляют. Должно быть за 10−15 минут: пришел — укололи — справку выписали — ушёл… Тогда резко увеличится число желающих привиться. Вот я вроде решилась… Но, глядя на эту очередь, передумала. Пока стоишь, заразу подцепишь + вакцина», — опасается Нина С.

Жители отмечают, что во многих пунктах вакцинации, которые часто расположены в поликлиниках, потоки желающих сделать прививку и попасть на прием к терапевту не разведены.

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«Не везде разведены потоки, лично видела всех вместе. Догадаться вполне можно, что все в одной куче», — пишет Елена Г.

«Думаю, что есть люди, которые накануне поймали заразу и заразились, но не знают ещё об этом. Они же больны? А на прививку пойдут», — выдвинул свою версию Игорь К.

«Акция: поставь прививку и получи ковидку в подарок», — пошутила Елена М.

«Для распространения ковида никто не сделал больше, чем наша бесплатная медицина», — пришел к выводу Андрей З.

«Точно. Прививка от ковида способствует его распространению», — согласился Василий Л.

Сейчас, на фоне роста числа носителей коронавируса, кратно увеличившегося числа вызовов скорой помощи, желающих попасть на прием к терапевту и вызвать врача на дом, вакцинация возложена на плечи и так не сильно многочисленных участковых терапевтов. Один и тот же врач делает прививки, осматривает больных по домам, ведет прием в поликлинике. Минздрав Удмуртии признает, что нагрузка выросла, но, видимо, сделать ничего не может. На возмущенные сообщения пользователей в социальной сети ведомство отвечает:

«Уважаемый автор поста, в связи с большим количеством желающих сделать прививку — увеличилась нагрузка на медперсонал учреждения. Поэтому время ожидания может быть увеличено».

Mzur.ru Вакцинация от коронавируса. Удмуртия

Еще в начале октября Удмуртия занимала 68-е место среди регионов России по темпам вакцинации. Сейчас количество желающих сделать прививку резко выросло. Стоит признать, что на днях в Ижевске открылся новый пункт вакцинации по улице Пушкинской, 57 — это офис банка. Глава города Олег Бекмеметьев выражал надежду, что с его открытием очереди на прививку сократятся. Остается только надеяться, что именно так и произойдет.

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А пока напомним, по состоянию на 26 октября прививку от COVID-19 в Удмуртии сделали 478 888 человек. Из них прошли полный курс вакцинации 340 593 жителя республики. Первые сообщения о вакцинации граждан региональный оперативный штаб стал публиковать с 11 января 2021 года. На указанную дату вакцинировались 722 человека, из которых 76 граждан получили оба компонента вакцины. Всего в Удмуртии для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 924 тыс. человек. То есть если прививочная кампания будет проходить в нынешнем темпе, то необходимого показателя числа вакцинированных удастся достичь месяцев через шесть-восемь. Или, может быть, Удмуртии удастся чуть более чем за месяц провести вакцинацию около полумиллиона человек.