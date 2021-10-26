Около 5 тыс. возмущенных демонстрантов прошли по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке 25 октября, чтобы выразить протест против требования обязательной вакцинации для всех городских рабочих. В ходе акции протеста было арестовано не менее 20 человек.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

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Граждане организовали демонстрацию через несколько дней после того, как мэр города Билл де Блазио объявил, что все государственные служащие, за исключением сотрудников тюрем, должны будут сделать прививку к 29 октября или уйти в неоплачиваемый отпуск.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Наши лидеры по-прежнему делают вид, что вакцина безопасна и эффективна, хотя все данные показывают, что она не является ни безопасной, ни эффективной», — пишет icantforceyoutoberight.

«Как вы думаете, почему многие политики освободили себя от вакцинации? Это тревожный сигнал для всех нас», — отмечает plummy69761.

«Это те же люди, которые рисковали собой в прошлом году, предоставляя необходимые услуги населению, когда об этом вирусе было мало что известно, когда не было вакцины и эффективного лечения. Теперь они увольняются, потому что хотят продолжать работать так же, как они это делали последние 18 месяцев? Отличный способ отблагодарить всех этих героев», — осуждает JerrikaClaibourne.

«Если вы не хотите укола, не делайте его. Не увольняйтесь, ждите, пока вас уволят, а затем присоединяйтесь к одному из растущих коллективных исков. Откроем толстый кошелек города», — подсказывает AConcerndCitizn.

(сс) Maryland GovPics Вакцинация против коронавируса в США

«Если им позволили работать весь прошлый год без поддельной вакцины, почему они должны представлять опасность сейчас? Теперь Moderna говорит, что вам потребуется ежегодная ревакцинация. Этому никогда не будет конца. Америка быстро умирает из-за того, что многие овцы слепы», — указывает BfloBob682.

«Байдену давно пора пересмотреть мандат на вакцинацию. Он никому не помогает. И я говорю это как полностью вакцинированный человек. Тем временем мы теряем дальнобойщиков, полицейских, медицинских работников… список можно продолжать до бесконечности. У нас есть проблема преступности, проблема в цепочках поставок, пограничный кризис, инфляция на 13-летнем максимуме, цены на бензин не поддаются контролю. Невакцинированные должны беспокоить нас меньше всего. И если мы так беспокоимся о «непривитых», то давайте прекратим завозить тысячи непривитых нелегалов в наши города. Ответ: Байден использует COVID-19, чтобы оправдть все свои ошибки», — подчеркивает Rockinit146.

«Он не собирается пересматривать манадт. Он дает ему слишком много контроля», — отвечает littlered718.

«Байден и переосмыслить? Он вообще не думает, так как он может что-то «переосмыслить»?» — продолжает onlyeng.

(сс) Felton Davis Протест против вакцинации в США

«Хорошо! Надеюсь, что еще 1000 человек сделают то же самое. Никто не должен быть вынужден делать укол или терять свой доход и возможность обеспечивать себя и семью», — комментирует DonnaG1923.

«Рабочие всего мира, объединяйтесь! Или, по крайней мере, в Нью-Йорке и других крупных центрах. Маркс и не мечтал, что они объединятся не для восстания против других, а для освобождения от правительственных мандатов», — отмечает cagolfer1836.

«Если тысячи людей выходят на марш в самом демократическом штате, что это говорит о настроениях в остальной части страны?» — задает риторический вопрос ReagansCowboyHat.

«Этому нужно положить конец. Если люди хотят сделать прививку, они ее сделают. Если они не хотят, то не сделают. Принуждение к подобным вещам в Америке отвратительно. Теперь мейнстрим говорит нам, что есть два класса: те, кто прививается, и те, кто не прививается. Что дальше? Всякий раз, когда правительство говорит «потому что я так сказал», бегите куда подальше», — пишет plummy69761.

(сс) Becker1999 Не принуждайте вакцинироваться! Протест в США

Отметим, что несмотря на то, что правительство США всеми способами пытается привлечь население к вакцинации от коронавируса, в том числе объявляя миллионные лотереи и обещая оплату образования, некоторые продолжают относиться к вакцине скептически и предпочитают потерять работу, чем получить прививку и «остаться частью матрицы».