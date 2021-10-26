В ночь на 26 октября в Полтавской области на Украине неизвестные сбросили памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии времён Гражданской войны Василию Чапаеву, сообщает 26 октября УНИАН.

Василий Чапаев

Отмечается, что постамент сброшенного вандалами памятника Чапаеву находится на территории военного городка и в настоящее время правоохранители ведут расследование произошедшего.

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Новость обсудили в телеграм-канале «Леся из Страны», а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Многих возмутило произошедшее, люди не понимают, чем и кому мог помешать памятник Чапаеву.

«И им ни *ера за это не будет. За памятник Бандере срок дают, а герои других людей — «неправильные» герои», — отреагировал Niko Live.

«У нас не страна, а королевство кривых зеркал и двойных стандартов!!!» — пишет Tedis.

«Ломать — не строить, а ведь кто-то труд свой вложил в этот памятник…» — написал «Данила Багров хоккеист».

«Ну всё, сейчас экономика как попрёт, как попрёт, цены рухнут, нас возьмут в ЕС и НАТО… Крым и Донбасс «вернутся», ну наконец-то, мы так долго этого ждали!!!» — с сарказмом добавил Alex Akh.

(сс) Віктор Полянко Памятник Чапаеву до сброса

«А кто-то умирал за то, чтобы отстоять будущее своих потомков», — добавил Denis.

«Им полегчало после этого?» — не понимает Ирина Д.

«Энергию ж надо им куда-то девать… В цивилизованной стране её направили бы в правильное русло…» — отметил Владимир Ш.

«А что за скромность у них ложная? Зачем скрываться — Зеленский бы их наградил за такой «подвиг», — отреагировала Кира Б.

«Вот теперь там люди заживут!» — с сарказмом написала Наталия Х.

«Даже представить не могу, что будет дальше в нашей стране», — задумалась Марина Ш.

«Циники-изуверы! Их памятники следующие поколения снесут так же!» — добавила Ирина К.

«Им бы все разбить и разрушить», — написала Galina N.

«Вот [результат] воспитания нашего… государства», — отреагировал Александр С.

«Люди, которые не уважают свою историю, — у них нет будущего», — написал Дмитрий Д.

«Ну, значит, через некоторое время на уцелевший пьедестал водрузят косоруко слепленный памятник Бандере, с маленькой ушастой головой, или воткнут «тризуб», скрученный из алюминиевой проволоки, или на худой конец раскрасят пьедестал желтеньким и синеньким (цвета флага Украины. — О. П.). Они предсказуемые, эти «любители Украины»… Слава героям гражданской войны!» — пишет Сергей Р.

(сс) Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере на Украине

«Почему «неизвестные»? Это все та же соросовская программа форматирования памяти и запугивания сопротивляющихся…» — подытожил Вячеслав Б.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове идут работы по демонтажу металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле», где захоронены погибшие в Великой Отечественной войне советские воины.