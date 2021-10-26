26 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что во Львове идут работы по демонтажу металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле», где захоронены погибшие в Великой Отечественной войне советские воины.

Мирослава Романенко, , 16:57 — REGNUM Во Львове идут работы по демонтажу металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле», где захоронены погибшие в Великой Отечественной войне советские воины. Об этом 26 октября сообщает агентство «Укринформ».

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Запрещенная Украина», «Зе Хайль» и на телеграм-канале депутата Рады Ильи Кивы. Многие возмутились происходящему.

«Львовские нацистские мрази продолжают осквернять и уничтожать могилы и памятники воинам-победителям Красной Армии, напоминающие им о их предательстве, трусости и подлости. Только одного они не поймут — их позором пропитана земля, на которой они живут и рожают детей… Смерть фашизму!» — написал депутат Рады Илья Кива.

«Простите, не знаток истории, но мне кажется, что эта территория всегда была пропитана предательством и ненавистью к русским. Наверное, было ошибкой в те далёкие уже годы ставить там памятники героям ВОВ (Великой Отечественной войны — М. Р). К сожалению, ничего уже не изменить, и они уничтожат всё до последнего камня», — добавил Саша.

«Галичанские, бандеровские, нацистские бандиты начинают с уничтожения памятников героям Великой Отечественной войны, а закончат созданием концлагерей с газовыми камерами и крематориями! Тем более что опыта в этих грязных делах у них предостаточно! Их кровавые бандеровские нацистские деды, прадеды исправно прислуживали своим немецким гитлеровским хозяевам в подобных «заведениях!» — отметил Александр Р.

Мемориал «Марсово поле» во Львове (сс) Водник

«Когда принцип «москаляку на гiляку» («москаля на ветку (виселицу)» — кричалка украинских неонацистов — М. Р.) уйдёт из арсенала фашистов под давлением закона о равенстве наций, об ответственности за разжигание межнациональной ненависти и придется отвечать уголовно, вот тогда можно понаблюдать за перекрашиванием истых нациков», — добавил Николай Р.

«Пока одни пишут посты в телеге, другие «занимаются делом». Я к тому, что пора бы и антифашистам заявить о себе. Нет? Будем дальше тут бубнеть?» — поинтересовался Евгений.

«Чему удивляться, если те территории всегда были пропитаны ненавистью к нам», — добавил один из комментирующих.

«Мне кажется, эту страну уже не спасти…» — пишет MeineKleine.

«Где бы эти черти тупые были и на каком языке кукарекали, если бы немцы победили? Смешной вопрос», — отреагировал Николай С.

Немцы во Львове (сс) Bundesarchiv, Bild 146-1979-039-03. Hübner

«Я ещё лет 10 назад говорил, что Лемберг — это отдельное государство. И плевать они хотели на всю Украину. Пусть там у себя хоть друг друга перегрызут — вообще плевать», — написал Vfrost.

«И избавление от подаренной польской земли? Нет?» — спросил Vasya.

«А хрущевки, сталинки, школы, больницы когда уже снесут?» — поинтересовался Олег Р.

«Уничтожая прошлое, они лишаю себя будущего…» — добавил Павел Т.

«Так пусть тогда и Львов сносят, как советский символ возрождения городов западной Украины…» — подытожил Вадим.

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