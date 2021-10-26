Президент Украины Владимир Зеленский высказал надежду на то, что вначале Киев «вернет» себе золото скифов, «а потом и Крым». Так в своем микроблоге в Twitter украинский лидер прокомментировал решение апелляционного суда Амстердама, ранее постановившего, что вывезенное из музеев Крыма зимой 2014 года в Нидерланды скифское золото принадлежит Украине.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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Заявление украинского лидера обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также в телеграм-каналах «Первый независимый» и 112.ua. Многие усмотрели в словах Зеленского повод для иронии, отметив, что в вопросе Крыма Россия поставила точку.

«Мечтатель. Там ни о каком возвращении не говорится. Остается на хранении до урегулирования ситуации в Крыму», — написала Наталия.

«Возвращение культурных ценностей — это здорово, но с Крымом будет сложнее, боюсь, придётся учитывать мнение людей, и не факт, что оно будет в пользу Украины», — пишет Таисия.

«Ух, какой герой *раный! Сопли вытри, прежде чем о Крыме говорить! Там уже жирная точка поставлена, и разговоров быть не может. И никакое тебе НАТО не поможет, об*ерутся!» — написал Николай К.

«Я помню на майдане говорили, что собиралось под миллион людей! Так что за 7 лет Крым не вернули обратно домой?» — задался вопросом 19zenit85.

«А Крыма тебе не видать, «дружок»!..» — отметила Olga Y.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Перемога (победа. — М. Р.) века. Украинские новости теперь можно не смотреть 2−3 дня…» — пишет Дмитрий П.

«Торопиться не надо, ещё будет обжалование этого решения, будем подождать», — добавил Н.

«Никогда Крым не вернется в Украину», — отреагировала Елена А.

«Уже и объявление сделал по золоту, прям его успех», — написала Alina.

«Зелёный скоморох не знает уже, какие перемоги (победы — М. Р.) записать. Золото продаст, купит газ. А про Крым рассмешил», — отметил Игорь.

«Уже заинтересованные стороны подали апелляцию в суд, и дело затянется еще на год минимум», — пишет Сергей.

«И войну на Донбассе закончит. Гитлер недоделанный», — смеется Nikholas.

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«Понятно, что решение политическое и Украина здесь никаким боком, от слова вообще. Россия всегда играет «в длинную», и сиюминутная радость скакунов быстро закончится. Жизнь не учит ничему. Можно вспомнить стокгольмский арбитраж по газу. «Выигрыш» $2,9 млрд, «праздник» и сегодняшние серые будни. Можно вспомнить блокаду Крыма, поваленные электроопоры, «безгаз», «безуголь», «безэлектричество», а то, что есть, — по веселым тарифам. Деньги не помогли, Россия всё «отбила» с прицепом. И конечно, после этого решения, как и после многих поступков украинцев, «любовь» крымчан только возрастает», — написал Кирилл А.

«Пану Зеленскому повезло — скифы вымерли. С Крымом так не повезет», — добавил Сергей Т.

«Так Крым же… вернули в 2014-м…» — заметил Фёдор Т.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пушка на горе Митридат. Керчь, Крым

«Из решения суда следует, что Крым — это Россия», — отметил Эдвард М.

«Золото украли, Крым не получится украсть. Достаточно уже он был в оккупации, с 1991 до 2014 года…» — написал Alex E.

«Не спеши. За скифским золотом еще Шойгу приедет», — подытожил Антон И.

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