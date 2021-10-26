Симферополь, , 14:30 — REGNUM Российская сторона оспорит судебное решение Амстердама по скифскому золоту в ближайшее время. Об этом сообщил 26 октября заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Он отметил, что в Верховный суд Нидерландов подадут кассационную жалобу, чтобы приостановить решение апелляционного суда Амстердама о принадлежности Украине коллекции скифского золота из четырёх музеев Крыма. Этим занимается команда голландских юристов.

«Если бы непосредственно я занимался этим вопросом, мы бы подали жалобу уже завтра», — сказал Молохов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судья апелляционного суда Амстердама Паулина Хофмейер-Рюттен объявила решение, в соответствии с которым предметы из коллекции скифского золота должны быть переданы Украине. Суд признал их частью культурного наследия этой страны.

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