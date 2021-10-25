Информация о том, что в России могут вырасти цены на гречку, овсянку и хлопья примерно на 10−20 процентов уже в ноябре 2021 года, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Аннибале Карраччи. Обед

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"Просто нет слов от злости и непонимания. Как можно так с народом?» — задаётся вопросом Глеб А.

Многие пользователи пришли к выводу, что власти обещали, что ситуация с ценами на продуктовом рынке страны была взята под контроль. Теперь же оказывается, что цены продолжают расти, а руководство страны делает вид, что ничего не происходит.

«Шо?! Опять?!» Вот только в августе «обещали», что гречка не подорожает, а её количества хватит всем и бла-бла-бла… Снова очередной раз обманули российский народ», — указывает Ким К.

Некоторые комментаторы отмечают, что к такому росту цен привело множество факторов, включая, конечно же, пандемию коронавируса, которая нанесла ощутимый ущерб по производственным силам в России.

«Инфляция растёт, цены увеличиваются, из-за ковида много чего подорожало, а производство уменьшилось, так что не удивительно, что такое происходит. Будем терпеть, что уж поделать», — написала Светлана К.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гречка на прилавках магазина

Часть людей считает, что о вероятном росте цен на продукты в России можно уже не предупреждать, потому что граждане знают, что стоимость товаров обязательно вырастет. Но чтобы она понизилась — это уже какая-то фантастика.

«Про повышение цен на бензин, ЖКХ и продукты в России можно уже не писать. Они и так постоянно растут. Зачем народ лишний раз злить? Пускай они в магазине цены увидят, выругаются и домой вернутся и пораньше лягут спять, чтобы пораньше встать и побольше поработать», — пишет Катерина И.

Ряд пользователей указывает на то, что с ростом цен на товары по идее должны расти и зарплаты российских граждан, но этого почему-то не происходит. Получается, что складывается несправедливая картина, когда реальные доходы населения России попросту обесцениваются.

«Цены растут. Мясо, крупы, молочка, а зарплаты? Зарплаты на том же уровне остались. Вы, ребята, совсем уже оборзели!» — возмущается Елена О.

«Производители круп заявили о росте цен, производители молочной продукции заявили о росте цен, и так же все остальные, а почему никто не заявляет о росте зарплат?» — интересуется Антонина Б.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крупа

Нашлись и те, кто убеждены, что если российские власти продолжат в том же духе, то вскоре окажется, что у народа вышло терпение, и тогда страна может вновь окунуться в новые смутные времена.

«Тишина, никто не бунтует, всех, видимо, всё устраивает. Лишь бы как не в 90-е! И чтобы не было войны! И ничего, что у многих кончаются деньги на еду! Насколько хватит терпения и веры у нашего народа? Я уверен, что власти уже по границе между любовью и ненавистью ходят», — считает Людмила М.

Напомним, 25 октября газета «Коммерсантъ» опубликовала материал со ссылкой на собственные источники в среде производителей, согласно которым в России могут вырасти цены на гречку, овсянку и хлопья примерно на 10−20 процентов уже в ноябре 2021 года.