Новость об установке блокпостов для проверки QR-кодов на въезде в Севастополь шокировала соцсети. Тех, кто поддерживает такое решение для борьбы с коронавирусом, в социальных сетях нашлось очень мало. Люди в основном шутят: непривитых казаки нагайками пороть будут.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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«На сегодняшний день в Севастополе уже заболело 37 000 человек, не поздновато кордоны ставить, когда туристический сезон уже закончился?» — вопрошает Вячеслав Орехов.

«Так много туристов в Севастополе в октябре?» — поддерживает АЖ.

«Лучше поздно, чем никогда, а если без шуток, то сейчас, в ангажированные нерабочие дни, народ наверняка опять попрёт к морю… вот и страхуются», — отметил Александр Лискавец.

«Когда-то Севастополь мужественно боролся с фашистами… и победил… жаль, что это было только в прошлом» — проводит параллель Ирина Родина.

«Все правильно, блок-пост казаков поставить, и у кого найдут фальшивые сертификаты о вакцинации, тех пороть нагайками», — иронизирует Геннадий Симечёв.

«Ещё в Сочи такого не хватало», — опасается Сергей Плетнёв.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода в кафе Севастополя

«Москву закройте, и жизнь наладится», — предлагает Василий Самарский.

«Правильное решение. Ковид надо блокировать», — считает Валерий Кузичкин.

«А QR-коды будут выдавать всем без разбора. Готовы туристов в… кошельки целовать», — смеётся Василий Лакиза.

«Установят блокпосты…». Ух ты, а пулемёты, наверное, крупнокалиберные поставят. Вот это размах. Чего там мелочиться», — иронизирует Алексей Разживин.

«Стрелять на поражение будут?» — фантазирует Сергей.

«Вытаскивать непривитых из машин и ставить к стенке тоже будут?» — развивает тему Иван Лапшин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что с 30 октября на въезде в Севастополь будут установлены блокпосты, сообщил 25 октября губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, проехать в город смогут только те, у кого имеются QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса либо перенесённое заболевание.

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