Рекомендации главам региона президента России Владимира Путина ограничить работу заведений общественного питания в ночное время, запретить проведение массовых развлекательных мероприятий и обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплат, активно обсуждают в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.

Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер. 1882

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«Правильно. Ведь он, коронавирус, как тать, в ночи свирепствует. Да и человеческую пищу жалует», — написала Светлана.

«Некому выполнять — все улетели на отдых», — иронизирует Гость.

«Отчёты писать научились. И что? Губернатор принимает решение, в том числе — о выходных днях, а руководители ОИГВ субъектов и муниципалитетов заставляют выходить подчиненных на работу. Типа бюджет готовить нужно, отчёты в Москву и участие в ВКС с ней же обеспечить и т. д. Какие выходные, вы смеётесь?» — иронизирует И.

«Это начало. Латвия всех опередила в борьбе с ковидом и рассматривает вопрос лечения антипрививочников за их счёт!» — отмечает Валерий Критик.

«Теперь купил справку, поучил выходные. Вышел в плюс», — фантазирует Анатолий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан без посетителей

«Скажите спасибо, что Qr-коды не ввели еще, вот тогда большинство рыгаловок запоёт. А к этому всё идет. И ограничения введут по любому — не сейчас, так через неделю-две, к гадалке не ходи» — отмечает Евгения Полуянова.

«Почему не закрывают церкви? Причастие с общей ложечки, целование икон и потных рук, замкнутое тесное помещение», — спрашивает Таша Васильева.

«Собираться на хате никто не запрещал» — иронизирует Александр Журавлёв.

«Закрыли пивнушки, преступности меньше, все сидят дома», — одобряет Жанна Кауфман.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил главам регионов принять меры по борьбе с коронавирусом. Во взаимодействии с Роспотребнадзором им, в частности, «следует обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра», сказано на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан в Москве

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О том, что российское правительство должно обеспечить предоставление вакцинирующимся работникам двух оплачиваемых выходных дней, сказано в перечне поручений президента РФ Владимира Путина.

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