Известие об ажиотажном спросе на вакцину «Спутник Лайт» в Иркутской области, о котором сообщил в Instagram глава региона Игорь Кобзев, активно обсуждают в комментариях. Помимо обычного спора сторонников прививки и её противников, люди не понимают: почему в нерабочие дни государство не закроет границы? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Почему не закроют границу? Опять новые рейсы открывают. Зачем продают на противоковидные дни билеты к морю? Почему разрешают летать за границу? Выгодно, что болеют? Раз карантин, то дома, в своём городе. Власть, ау, закройте границы», — призывает koch_margarita.

«Это тоже странно! В Турцию летать можно, а на работу ходить нельзя!» — поддерживает marinkapsy.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

«Так летают привитые «Спутником». Дома сидят антипрививочники. Всё честно», — отмечает 911 658.

«Кто тогда привозит эту заразу?» — продолжает диалог koch_margarita.

«А вы что, хотели, чтоб люди с прививками сидели дома и вас оберегали, пока вы зомбоящик смотрите? Из-за вас всё закрывают, маски заставляют носить. Вот сидите и бойтесь. А те, кто привился, летают, летали и будут летать и заразу привозить, как вы сказали. Каждому своё», — рассуждает 911 658.

«Вы думайте, те, кто привит, не болеют? Глупости! Нужно закрыть границы, как сделали во многих странах и где сейчас нет такой ситуации, как у нас в стране! У нас все куда хотят летают, а потом виноваты все вокруг! Думать надо головой» — призывает miasniv.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках от коронавируса

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об отсутствии вакцины «Спутник Лайт» в некоторых прививочных пунктах. По его словам, это произошло из-за ажиотажного спроса.

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