Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что гражданам России следует воспользоваться нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября, чтобы сделать прививку, сократить число контактов и провести время только дома с семьёй, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 24 октября в социальной сети «ВКонтакте».

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»Вот пусть Попова сама и сидит, только где-нибудь в коммуналке и без своей элитарной зарплаты. Сами-то власти, поди, за границу махнут на все эти «праздники», — подозревает Надежда Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что данными рекомендациями было бы не грех воспользоваться, если бы у людей не было необходимости приносить в семью деньги.

«Я бы провёл, но меня заставляют работать. А если не буду работать, то и не заплатят. Так что Поповой следовало бы разобраться с этой ситуацией», — отмечает Валерий Д.

Kremlin.ru Анна Попова

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на указ президента России, множество работодателей по всей стране не останавливают деятельность своих предприятий, и гражданам в любом случае придётся продолжать работать.

«Не знаю, для кого это, но лично я в эти дни будут работать. В каком мирке вы живете? С местными зарплатами нет возможности посидеть дома. Это безумие! Не поработаешь — не поешь», — пишет Владислав К.

Часть людей считает, что бизнес не готов выйти на внезапные выходные, потому что потеря прибыли может поставить под угрозу будущее предприятия.

«Как прекрасно они умеют давать советы. Для обычных людей, у которых куча проблем с кредитами, квартплатой, имущественный налог платить надо. У кого-то из предпринимателей никто плату за аренду помещений не отменял. Придумали тут выходные дни», — возмущается Рустам К.

Ряд пользователей указывает на то, что российское общество совершенно не готово к внеочередным нерабочим дням, потому что ситуация в стране не располагает к сидению дома.

«Большинство людей сходит с ума от кредитов, от того, что не могут прокормить семью. Единственным выходом для кого-то является увеличение часов работы, а вернее 2−3 работы. Так какие тут могут быть выходные? Выходные на одной работе, дополнительная работа на другой. Такая жизнь у нас в России», — написал Артём С.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа в условиях самоизоляции

Отдельные комментаторы отмечают, что те, кому всё-таки повезёт обрести внезапные выходные, воспользуются этой удачей ради какого-нибудь путешествия.

«Все однозначно поедут куда-нибудь отдыхать. Например, у нас в Карелии туристов больше среди местных, и плевать они хотели на коронавирусное ограничения», — указывает Александр С.

«Спрятаться от вируса не получится никому. Это уж точно. Вирус придёт ко всем. А вот насколько иммунная система будет готова к встрече с новой заразой, всем надо задумываться уже сейчас. Не испытывайте судьбу! Позаботьтесь о своём здоровье заранее!» — обращается Коля Н.

Напомним, 24 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» о том, что гражданам России следует воспользоваться нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября, чтобы сделать прививку, сократить число контактов и провести время только дома с семьёй.