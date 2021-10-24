В связи с отсутствием угля 23 октября произошла полная остановка Славянской теплоэлектростанции (ТЭС), расположенной на оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, сообщает пресс-служба государственной компании «Укрэнерго».

Александр Дейнека. Донбасс. 1947

»По состоянию на 10:30 (по местному времени, совпадает с московским) субботы станция полностью остановлена и не вырабатывает электроэнергию. Оба блока не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, в первую очередь угля», — уточняет источник.

По данным украинского министерства энергетики, нехватка угля на станции составила 200 тыс. тонн, при том, что на складах ТЭС и ТЭЦ имеется в наличии лишь порядка 590 тыс. тонн, что в 4,5 раза меньше установленной министерством энергетики нормы.

Новость обсудили на украинских телеграм-канале «Крокодил» и YouTube-канале Klymenko Time. Часть комментирующих указали на то, что в будущем на Украине возможны веерные отключения. Иные также задумались о подорожании стоимости электроэнергии. Были и те, кто вспомнил об угле, который Украине ранее поставлялся из ЮАР и Пенсильвании.

«Веерные отключения возвращаются», — отреагировал Fariz B.

«Надвигается техногенная катастрофа, выхода у Зеленского два — ползти в Кремль или война, какой же выбор он сделает?» — поинтересовался Николай.

«Тихо вы. Всё идёт по плану! Гиднисть (достоинство — О. П.) просто так не даётся!» — не без сарказма отреагировал @Agent_Smit_from the Crimea.

«Здобулы (достигли — О. П.)!» — смеется Мышкин.

«Браво… Здобулы. Кто не мёрзнет, тот москаль…» — иронизирует Юрий.

«Отправить патриотов к ветрякам и синхронными криками СУГС (бандеровское приветствие «Слава Украине, героям слава» — О. П.) и песнопением «Бандера батько, Украина маты» они нам выработают миллионы киловатт», — с сарказмом добавил Caesar's Legion.

«Интересно, а где предел у терпеливости народа?» — спросил Sergii.

«Надо просто переименовать Славянскую ТЕС в Угольную, и всё заработает», — смеется Юрий.

Артёмка — Артёмка Славянская ТЭС

«В Донецкой области куча шахт с газовым углем же! Но мы лучше с Африки всяких привезем», — отметил Сергей.

«А уголек-то рядом, а нацюков (националистов — О. П.) расстроить страшно», — пишет Scoombry.

«И это означает, подорожание электроэнергии тоже будет. Сало уронили!» — с сарказмом отреагировал Сергей Б.

«Так, а что делать простым людям? Бензиновый генератор в квартиру покупать?! И, если отопление не дадут ещё, — как в квартире согреться?» — задался вопросом Alex I.

«А что, Африка уже не продаёт уголь незалежной? Или денег нет?» — спросил Sva Rog.

«Это делается для того, чтобы загрузить «определённые» мощности и поднять цену на электроэнергию», — считает Александр Д.

«А где знаменитый пенсильванский [уголь]???» — спросил Григорий О.

«Да уж, кормилица на правильном пути, яйца в Белоруссии закупают, сало — в Польше и России… Уголек из Пенсильвании и т. д… Веселуха», — отреагировал Sergei.

«Надо к ДНР на поклон идти», — подытожил Михаил С.

Читайте также: «Гиднисть не греет» — Киев намерен закупать электроэнергию у РФ?