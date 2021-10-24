Власти Алтайского края, где отмечается рекордная смертность от COVID-19, заявив о намерении ввести QR-коды для посещения общественных мест, не позаботились о достаточном количестве прививочных пунктов, что спровоцировало ажиотаж и недовольство граждан, сообщает 24 октября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Барнаул

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В социальных сетях появилось много гневных комментариев.

«Минздрав призывает активно прививаться, при этом закрывает все мобильные пункты вакцинации, оставили только «Геомаркет» (один из торговых центров Барнаула — прим. С.Ш.), но там толпа. Вместо четырех поликлиник дежурят всего две, на момент 14:00 работает всего одна поликлиника, то есть на огромную толпу людей работает всего два окна», — отмечает участница группы go_barnaul.

По словам автора фотографии с очередями, медики в «Геомаркете» и люди возмущаются, все стоят толпой, ни о какой дистанции речи нет.

«О чём думает наш крайздрав, просто клоунада. Писала им в директ — ноль реакции. Огромное пожелание — разверните дополнительные пункты вакцинации, прекратите издеваться над людьми», — приводит довод автор сообщения.

В социальных сетях претензию минздраву поддержали.

«Я, как умная Маша, записалась на прививку через «Госуслуги» в больницу на Южном. Потом случайно узнала, что в связи с ремонтом вакцинация проводится в другом месте. А когда пришла в назначенное время, то попала в живую очередь, где о какой-то записи никто не слышал. Ожидать свою очередь пришлось на улице, так как прививки ставились в маленьком кабинете, вход в который был с торца здания. Спасибо людям, которые пропустили меня после минут 40 стояния. Это к вопросу о призывах вакцинироваться и организации этого процесса», — поделилась участница группы «Инцидент Барнаул» Оксана Садовская.

Цитата со страницы сообщества go_barnaul Очередь на вакцинацию от COVID-19 в Барнауле

«Почему свернули пункты вакцинации? Снова медиков не хватает? Укол даже студенты медколлежда могут поставить. Очередной искусственно созданный дефицит», — считает Алексей Николаевич.

«Да им некогда, они про нерукопожатных репостят», — иронизирует Виктор Коляда.

Напомним, чиновники из минздрава Алтайского края на своей странице в Instagram сегодня, 22 октября, поддержали «смелое мнение» редактора местного сайта «Толк» Анастасии Корягиной, которая заявила о своем неуважении к непривитым от коронавируса гражданам, которые для неё стали теперь ещё и «нерукопожатными».

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Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае значительно ухудшилась. Был поставлен рекорд по числу смертей от COVID-19 — более 30 человек за сутки.

После президентского решения объявить нерабочую неделю алтайские власти озадачились введением QR-кодов на посещение общественных мест. Тем временем общественность недоумевает: как данная мера поможет в борьбе с коронавирусом региону, половина населения которого проживает в сельской местности?

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