«Поставили на место». Послы 10 стран объявлены Турцией персонами нон грата
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал указание министерству иностранных дел республики объявить персонами нон грата послов десяти стран, в том числе США. Об этом Эрдоган заявил в ходе выступления в городе Эскишехир, трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
Ранее посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавала.
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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Многие сравнили ситуацию в Турции и на Украине, отметив, что, в отличие от президента Турции, президент Украины Зеленский — политик, зависимый от Запада.
«Ну и правильно. Ибо не*рен в чужой стране права качать», — написал YG.
«А ему терять уже особо нечего. Либо падишах-император, либо ноль», — добавил Дмитрий Н.
«У нас хриплый (Зеленский — О. П.) за такую самодеятельность получил бы по… носу. Н — незалежность», — пишет Константин П.
«Какой же красавчик», — отреагировал «Боб Марля».
«Мужик этот Эрдоган», — добавил Вл Тор.
«Молодец, Эрдоган, поставил их на место», — отметил Сергей С.
«Вот молодец, честно молодец. Не на голом месте, конечно, имеет под собой основу. Но может же», — написала Наталья.
«Кем он себя возомнил?!» — отреагировала Lolli Jolly.
«Султаном. Ну, а кто ему что сделает?.. США сейчас не до турок, им бы Китай сдержать. Остальные вообще в пролёте», — ответил ей Oleksii G.
«Нам бы так научиться», — добавила Yana.
«У турок базы американские, вот он америкосов и посылает. И янки проглотят, если не хотят, чтобы их попросили с вещами на выход», — считает Виолетта С.
«Так и правильно сделал, потому как все уже поняли, что «демократические» и «прогрессивные» страны только и могут, что выразить обеспокоенность и возмущение. Их боятся только тупые и с*кливые недопрезиденты и парламенты», — написала «Скучающая Энтропия».
«А сейчас и туристы, и Южный поток через Турцию… В общем все условия», — добавил Роман.
«И только в Украине послы снимают президента», — отметила один из комментирующих.
«Ой, какой восторг. А когда то же самое делает Лукашенко, то его называют диктатором и тираном, самодуром. А-а-а, он просто «байрактары» Украине не продает», — пишет Мария.
«Вот так выглядит хотя бы частичная независимость, а не вот это вот всё!» — отреагировала Анжелика И.
«Странно. Как это украинского посла нет в списке? Неужто за хозяевами не поспели что-то потребовать?» — поинтересовался Денис.
«Так у Турции есть суверенитет. А у Украины его уже давно нет», — отметил @Agent_Smit_from the Crimea.
«Просто любой президент любой страны избран, чтобы защищать интересы своей страны. Мудро, настойчиво и без вариантов», — написала Марина.
«Эрдоган объявил послов 10 западных стран персонами нон грата за то, что посмели вмешаться во внутренние дела Турции и что-то там от него требовать. В Украине послы этих стран вытирают ноги об Зеленского, который послушно выполняет все их требования. Президент — и шут, считающий себя президентом», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.
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