Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал указание министерству иностранных дел республики объявить персонами нон грата послов десяти стран, в том числе США. Об этом Эрдоган заявил в ходе выступления в городе Эскишехир, трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Ранее посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавала.

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Многие сравнили ситуацию в Турции и на Украине, отметив, что, в отличие от президента Турции, президент Украины Зеленский — политик, зависимый от Запада.

«Ну и правильно. Ибо не*рен в чужой стране права качать», — написал YG.

«А ему терять уже особо нечего. Либо падишах-император, либо ноль», — добавил Дмитрий Н.

«У нас хриплый (Зеленский — О. П.) за такую самодеятельность получил бы по… носу. Н — незалежность», — пишет Константин П.

«Какой же красавчик», — отреагировал «Боб Марля».

«Мужик этот Эрдоган», — добавил Вл Тор.

«Молодец, Эрдоган, поставил их на место», — отметил Сергей С.

«Вот молодец, честно молодец. Не на голом месте, конечно, имеет под собой основу. Но может же», — написала Наталья.

«Кем он себя возомнил?!» — отреагировала Lolli Jolly.

«Султаном. Ну, а кто ему что сделает?.. США сейчас не до турок, им бы Китай сдержать. Остальные вообще в пролёте», — ответил ей Oleksii G.

«Нам бы так научиться», — добавила Yana.

«У турок базы американские, вот он америкосов и посылает. И янки проглотят, если не хотят, чтобы их попросили с вещами на выход», — считает Виолетта С.

«Так и правильно сделал, потому как все уже поняли, что «демократические» и «прогрессивные» страны только и могут, что выразить обеспокоенность и возмущение. Их боятся только тупые и с*кливые недопрезиденты и парламенты», — написала «Скучающая Энтропия».

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«А сейчас и туристы, и Южный поток через Турцию… В общем все условия», — добавил Роман.

«И только в Украине послы снимают президента», — отметила один из комментирующих.

«Ой, какой восторг. А когда то же самое делает Лукашенко, то его называют диктатором и тираном, самодуром. А-а-а, он просто «байрактары» Украине не продает», — пишет Мария.

«Вот так выглядит хотя бы частичная независимость, а не вот это вот всё!» — отреагировала Анжелика И.

«Странно. Как это украинского посла нет в списке? Неужто за хозяевами не поспели что-то потребовать?» — поинтересовался Денис.

«Так у Турции есть суверенитет. А у Украины его уже давно нет», — отметил @Agent_Smit_from the Crimea.

«Просто любой президент любой страны избран, чтобы защищать интересы своей страны. Мудро, настойчиво и без вариантов», — написала Марина.

«Эрдоган объявил послов 10 западных стран персонами нон грата за то, что посмели вмешаться во внутренние дела Турции и что-то там от него требовать. В Украине послы этих стран вытирают ноги об Зеленского, который послушно выполняет все их требования. Президент — и шут, считающий себя президентом», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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