Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Пояснений в связи со словами президента Турции Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов десяти стран ждут от Анкары в Вашингтоне. Об этом 24 октября сообщил представитель Госдепа в беседе с ТАСС.

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Эрдоган заявил, что дал поручение МИД Турции сделать персонами нон грата послов десяти стран, в список которых вошли и США. Отмечается, что Вашингтон ждёт от МИД Турции ясности по данному вопросу.

Персонами нон грата в Турции собираются объявить послов тех стран, что сделали заявление по поводу суда над правозащитником Османом Кавалой. Президент Турции объявил, что послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии вмешиваются в дела страны. Дипломаты были вызваны в МИД Турции.

Бизнесмен и правозащитник Кавала обвиняется властями Турции в попытке переворота в июле 2016 года. Он был задержан сотрудниками полиции 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула, а в ноябре был заключён под стражу по решению суда. Кавале вменяется попытка сменить конституционный строй и сместить действующее правительство. Кроме того, его считают причастным к протестам, которые проходили в Анкаре в 2013 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало об указании президента Турции Эрдогана МИД республики объявить персонами нон грата послов 10 стран, в том числе США.

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