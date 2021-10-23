Известие о том, что на 23 октября 2021 года в России зафиксированы новые «рекорды» по числу заражений (37 678) и смертей (1075) от коронавируса, активно обсуждают в социальных сетях. Многие полагают, что карантинные меры предприняты неэффективные. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Теперь мрут только от ковида. Онкология, СПИД, гриппы, старость и так далее остались в прошлом. Спасибо Голиковой, Чубайсу и этому, как его, гинекологу», — иронизирует С.

«Знакомая на море отдыхает. Какой коронавирус? Вчера спокойно села и улетела. Правда в ТЦ почему-то нельзя, но там видать заразы больше, чем в аэропорту», — поделилась Мария.

«Само по себе число инфицированных мало что дает. Нужно знать, сколько сделано проверок. И, соответственно, процент инфицированных среди проверенных. По изменениям этого процента можно судить о том, расширяется эпидемия или идет на спад. Но в России число проверенных не сообщают — во всяком случае, в общедоступных сводках.

Поэтому судить о ситуации практически невозможно. Даже если верить приводимым цифрам. Которые тоже доверия не внушают. Слишком много умерших по отношению к числу зараженных по сравнению с другими странами. То ли мало проверок, то ли проверки неэффективны, то ли медицина в России в совсем уж плачевном состоянии по сравнению с другими странами. Последняя версия кажется наиболее правдоподобной — в Москве-то, где с медициной явно лучше, число смертей невелико (по сравнению с остальной Россией)», — рассуждает Евгений.

«А создание вакцины от коронавируса? А введение строгих ограничений?» — задаётся вопросом Максим Лопатин.

«Чего там по данным Ростуризма? Спрос на Турцию подскочил на «карантинную неделю»?» — вопрошает Селектор.

Скорая помощь. Дарья Драй ИА REGNUM

«А ты посмотри как люди в магазины ходят, как на транспорте ездят. Никто особо не соблюдает даже элементарных норм. Не говоря уже о том, что мало кто вакцинируется. А потом удивляются, а чего так много заболевших и умерших», — поделился наблюдением Михаил.

«Как можно во время пандемии устраивать чемпионаты Европы и вообще открывать границы для туристов! Именно эти… туристы и привозят по возвращении в Россию все эти штаммы. И не важно есть у них прививка или нет, потому что как показывает время, привитый тоже может быть разносчиком. Но привитые это полбеды, ведь среди этих… туристов, которым год не посидеть дома без поездок, у некоторых справки банально куплены», — возмущается C.

«Статистика четкая по Израилю опубликована. Вакцинированные и ревакцинированные заболевают и умирают реже. Волна новых заболеваний связана с новым штаммом. По России информация по вакцинированным не совсем ясная», — считает Елена.

«Вирус в любом случае будет мутировать. Но в непривитом организме он задерживается намного дольше и имеет возможность больше мутировать и приспосабливаться. Вакцина уменьшает срок нахождения вируса в организме и он меньше мутирует», — считает Александр Русинов.

«Да, очень много липовых вакцинаций, коллега в Южноуральске рассказал, там можно заплатить медсестре, она выльет вакцину в раковину и всё, ты в статистике привитых и QR-код есть», — поделилась Джульетта.

«Ох, да запускайте уже свои каникулы по седьмое ноября! Сколько ждать-то? Вон уже люди умирают!» — призывает Кирилл Беснов.

«Может, пора границы закрывать, чтобы не везли всякую заразу», — предлагает Олег Маликов.

«Вы лучше скажите, сколько умерло за сутки от онкологии, сахарного диабета, инфаркта, инсульта и вообще от того, что здравоохранение находится ниже плинтуса», — предлагает Алина Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 22 октября, в 85 регионах России выявлены рекордные 37 678 новых случаев коронавируса. Зафиксированы 1075 летальных исходов, что стало максимумом с начала пандемии. За сутки полностью выздоровели 26 077 человек.

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