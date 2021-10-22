На Украине не исключают военного вторжения России и считают, что нужно подготовить к этому все регионы страны. Об этом 21 октября заявил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) генерал Григорий Галаган в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На всякий случай

По мнению украинского военного, «отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует». В связи с этим Галаган заявил, что Украина должна быть готова к вторжению и эскалации «в каждой области». Он также назвал своим личным приоритетом закрепление на законодательном уровне программ подготовки украинских регионов к организации «движения сопротивления».

Читайте также: «Не лопнуло бы НАТО от такой мощи!» — Киев «добавит» НАТО «огромную силу»

Заявление украинского военного обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие усмотрели в словах украинского офицера повод для иронии, не восприняв серьезно очередное «предупреждение» о возможном «вторжении» армии России, которое звучит из уст украинских военных уже восьмой год.

«А ведь есть идиоты, которые верят в каждый такой вброс!» — написала Svetlana S.

«Надо закусывать», — смеется Виталий Ч.

«Они точно ненормальные. Так 8 лет война… с кем?» — спросила Олена Лена.

«Такого не было никогда и вот опять!» — пишет Людмила З.

«Это уже скорее просьба», — отметил Дмитрий Е.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и генерал Григорий Галаган

«Если бы это была правда, то все бы уже передрались за хлеб-соль и цветочки», — добавил Александр В.

«Так она ж в 2014-м «напала»… А теперь собирается снова напасть, получается её там нету все это время», — задумался Iar W.

«Сколько можно? Одно и то же уже восьмой год», — отреагировала Olga K.

«Очередное осеннее обострение…» — написал Andrey M.

«Ой, да уж быстрее бы!» — написала Nata Natasha I.

«А таки можно программку вторжений хотя бы на год?» — иронизирует Александр А.

«Ну так же всегда накануне отопительного сезона…» — пишет Владимир М.

«Так легче убеждать ВР (Верховную раду — М. Р.) в том, что из бюджета необходимы средства на содержание армии, а значит — генералитета…» — добавил Алексей К.

«Удобная вещь «Календарь» в айфоне — ввёл один раз событие, задал повтор, например «каждый месяц» и всё! Каждый месяц выскакивает напоминалка — «Внимание! Угроза вторжения РФ!» — шутит Евгений С.

«Это уже какое вторжение, а то я сбился со счёта?» — поинтересовался Антон Е.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine В ожидании русских

«Вот как, Россия, значит, должна напасть, а с кем тогда, пан генерал, ты восьмой год-то воюешь, вы там уже определитесь, нельзя быть немного беременной», — добавил Андрей Т.

«В остальных регионах это — в центре Киева, что ли??? Или где-нибудь в Черкасской области???» — поинтересовалась Olga Svaytoslavovna.

«Зачем нападать? А потом пленных как кормить, лечить и обогревать? Сама, сама, сама… Вот, как кричать начнут все вместе: «Мама, возьми обратно!», тогда… подумаем», — пишет Сергей С.

«Ставь чайник, скоро будем…» — смеется Алексей Б.

«Хватит воевать с выдуманным врагом…» — подытожил Alex E.

Читайте также: Соцсети: «Чем быстрее, тем лучше…» — в Раде предрекли распад Украины