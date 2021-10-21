21 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о том, что вступление Украины в НАТО сделает военный альянс гораздо сильнее.

Мирослава Романенко, , 16:44 — REGNUM Вступление Украины в НАТО сделает военный альянс гораздо сильнее. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам чиновника, техническая готовность страны вступить в НАТО составляет «сто процентов». По его мнению, осталось всего лишь принять соответствующее политическое решение.

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«Что необходимо понимать: мы в НАТО идем не как просители с протянутой рукой, мы добавим огромную силу», — сказал он.

Заявление Арестовича обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие усмотрели в словах чиновника повод для иронии.

Алексей Арестович. Пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Alexey.arestovich/Facebook

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«Ну конечно, москитный флот и ржавые танки — это такая сила!» — смеется Геннадий Б.

«Кабы не лопнуло НАТО от такой мощи», — иронизирует Игорь Т.

«Добавит? Убавит, так точнее», — отметила Tatjana B.

«Галантерейщик и кардинал — это сила?» — пишет Alexander S.

«Это «тайный и коварный план России» — внедрить Украину в НАТО, чтобы они развалили там всё», — отметил Андрей К.

«И НАТО от этой мощи развалится», — добавил Алексей Д.

«Украина оставит НАТО без штанов и пустит по миру», — отреагировала Наталья П.

«Один украинский прапорщик — и [конец] альянсу», — написал Игорь Валерьевич.

«А где вы будете [деньги] на взносы брать? Сумасшедшие!» — поинтересовалась Лариса М.

«Бедный богатому не товарищ. Украина всюду суёт свой нос, и отовсюду её выгоняют, надоела уже всем», — отметил Сергей С.

«Кто-то же это внимательно слушает и верит!?» — не понимает Игорь Мариуполь.

«Слабость НАТО очевидна всем. Но как только к НАТО присоединится Украина, то всё, мощь не будет иметь границ. Это будет такая мощная организация… Огромный опыт нахождения ВСУ в многочисленных котлах будет очень полезен НАТО», — с сарказмом отметил Jurij O.

«Какой мощи? У нас пару человек контрактников, и то, если начнётся движуха, все разбегутся, думаю», — добавил Дмитрий Н.

«Каким образом голодранцы и попрошайки могут добавить мощи?» — задался вопросом Vlad K.

«Украина настолько мощная, что это НАТО должно вступать к Украине. А зачем НАТО потешные войска?» — смеется Ник К.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом President.gov.ua

«Украина добавит НАТО огромной мощи только благодаря своему географическому положению. Собственно, только для этого США и НАТО туда рвутся. Но вот… незадача — Крым и Донбасс. НАТО давно бы уже были в Украине, но им не хочется участвовать в реальном горячем конфликте с Россией, о чём их так просит украинское правительство», — отметил Андрей А.

«Осталось только убедить в этом НАТО», — отреагировал Алексей П.

«Огромных проблем добавит точно. Иначе давно бы решили вопрос. Ума бы кто добавил этому недорослю», — пишет Анатолий Т.

«Интересно, в чем эта мощь заключается? В ржавой рухляди, которую эти недоумки называют украинской техникой, или в том морально разложившемся человеческом материале, из которого состоит личный состав ВСУ?» — задался вопросом Alex E.

«Украина сама себе могилу копает. НАТО потом останется в сторонке, а братский народ придётся закопать!!!» — подытожил Сергей Р.

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