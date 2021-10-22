Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы, по заключениям экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 22 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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"Эксперты, на мой взгляд, заблуждаются! Я думаю, пока 90% населения страны не будет привито и не переболеет, никакие ограничения не помогут. Ну посидите вы дома 10 дней — и что? И ещё нужен комплекс мер санитарных обработок. Без такого масштабного подхода такую масштабную пандемию не одолеть», — указывает Коля Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что намерение российских властей посадить население по домам в надежде, что цепочка контактов прервётся, обречено на провал, потому что граждане воспользуются внезапным отдыхом для полётов за рубеж или посещения родных, с которыми они давно не виделись.

«Экспертов этих надо поставить к стенке, с графиками. Пусть объяснят, каким образом увеличение туристического потока на курорты Краснодарского края Турции, Египта, Танзании, на этих внеочередных выходных, повлияет на снижение заболеваемости. Логика подсказывает, что повлияют они исключительно на прибыль фармакологических предприятий и компаний, которые оказывают туристические и ритуальные услуги. Тем самым они, судя по всему, обеспечивают устойчивый рост ВВП», — пишет Абрам А.

Некоторые комментаторы отмечают, что меры российских властей по вакцинации населения терпят неудачу. Кроме того, граждане не понимают, почему уже привитые граждане никак не способствуют снижению случаев COVID-19 в стране.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«Да что-то не видно толку от вашей вакцинации. Чем больше прививают, тем больше становится заражённых. Смотрите статистику — рекорды ставим! Нам нужны реальные меры по противодействию распространению коронавируса, а не имитация активной деятельности. Кто-нибудь у нас в стране вообще за что-нибудь сейчас отвечает? Или только все вокруг дают друг другу указания, а выполняют это всё безумие простые люди?» — задаётся вопросом Михаил И.

«То, что они вводят ограничения, в том числе и для привитых, является самым красноречивым признанием в том, что вакцинированные точно так же разносят заразу, как и невакцинированные. Отсюда вопрос: ради чего был и продолжается этот цирк?» — задаётся вопросом Анна Б.

Часть людей считает, что самым эффективным способом снизить вероятность заражения был и остаётся отказ от широкого круга контактов и постоянное нахождение в пределах своего дома.

«Самое эффективное — это слушать Пескова и делать так, как делает наш президент — общаться с надёжными людьми и находиться в безопасном месте. Остальные попытки укрыться от коронавируса не имеют большого смысла», — считает Вячеслав О.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Ряд пользователей указывает на то, что лично они не рассчитывают на сохранение заработной платы на время введённого режима нерабочих дней.

«А будут ли реальные меры по поддержке населения в сложной ситуации? Мне что, опять сидеть дома без денег? Если мой работодатель начнёт платить зарплату всем, кого отправили в отпуск, то его предприятие закроется — и нам всем негде будет работать. Где компенсации за решения, которые принимаем не мы?» — задаётся вопросом Петя И.

Напомним, 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы, по заключениям экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом.