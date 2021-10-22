Украиной фактически руководят радикалы, а украинский народ ничего не решает. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин "Небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость, это люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной».

Российский лидер также добавил, что на Украине эта ситуация наблюдается «вне зависимости от того, какова фамилия главы государства».

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Заявление Владимира Путина обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала «Первый независимый» и украинского политолога Александра Скубченко (также в его телеграм-канале). Многие не стали спорить со словами российского президента, отметив, что он прав и жители страны и так понимают, кто на самом деле руководит Украиной.

«У нас президент Байден. Пузатенькие «Слуги народа» — его свита. Во всём этом виноват народ! Що очi бачили — те i їжте (что глаза видели — то и ешьте (пословица). — О. П.)!» — отреагировала Натуся Т.

«Мы обмануты», — возразила Натусе Т. Ольга К.

«Он попал в точку, как ни печально это признавать!» — отметила Инна М.

Цитата из видео. kremlin.ru Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Это понятно без Путина», — добавила Галина К.

«Мы это знаем! Он Америку нам в этом не открыл! Президент [Украины] — как марионетка, а руководят закулисные олигархи», — пишет Inna B.

«Он разве не прав?» — задался вопросом Вадим Д.

«Это не власть — это бандиты, которые захватили власть и издеваются над украинским народом, но по закону вселенной всё имеет конец, и это тоже закончится, вот только поскорее бы!» — отметила Marina G.

«В конце тридцатых [годов] прошлого века такое уже было в одной европейской стране. Похоже, история таки, действительно, ничему не учит…» — написала Olga.

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Цитата из видео. kremlin.ru Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Путин: «Складывается впечатление, что украинскому народу не дают и не дадут сформировать власть, отражающую его интересы». Увы, да. Запад превратил Украину в анти-Россию, которая стала матерью для русофобов и мачехой для всех остальных. Сам Зеленский служит не народу, а Западу, бюджет Украины — кошелёк МВФ, а не украинцев. Контролирует власть националистическое меньшинство. Помните, как Зеленский сказал о телеканалах, которые закрыл? Смотреть можно, слушать — нет. Об Украине можно так же сказать: любить можно, жить — нет. Зеленский же и выгоняет. Наших интересов нет, наш язык (русский. — О. П.) запрещён, наша история оплёвана, наша власть — «не дают и не дадут», как сказал Путин», — подытожил украинский политолог Александр Скубченко на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она якобы разрушает Минские договоренности и оттягивает встречи в «нормандском» формате.