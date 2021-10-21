Сочи, Краснодарский край, , 20:29 — REGNUM Власти Украины занимаются травлей оппозиции, которая открыто и в рамках закона пытается решить важные для страны вопросы, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Встреча Владимира Путина с Виктором Медведчуком (справа) Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

Комментируя попытку украинских властей «привлечь к уголовной ответственности за государственную измену» главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, президент РФ задал вопрос, что на самом деле плохого сделал этот политик.

Владимир Путин «Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, которые важны для самой Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине Медведчука суд заключил до 7 декабря под домашний арест. Оппозиционного политика обвиняют в государственной измене.

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