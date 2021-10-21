Сочи, Краснодарский край, 21 октября 2021, 20:29 — REGNUM Власти Украины занимаются травлей оппозиции, которая открыто и в рамках закона пытается решить важные для страны вопросы, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».
Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»
Комментируя попытку украинских властей «привлечь к уголовной ответственности за государственную измену» главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, президент РФ задал вопрос, что на самом деле плохого сделал этот политик.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине Медведчука суд заключил до 7 декабря под домашний арест. Оппозиционного политика обвиняют в государственной измене.
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