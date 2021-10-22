Буквально неделю назад Минздрав России обнародовал очередную версию временных рекомендаций профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Это 13-я (!) версия временных (!) рекомендаций, то есть материал о том, как и чем лечить, набирается буквально «с колёс» — по мере опытного применения, что, впрочем, не мешает производителям упоминаемых в этих рекомендациях препаратов косить астрономические прибыли второй год подряд. И пока тот же общепит и ресторанный бизнес теряют по 60 млрд рублей за две недели локдауна, заводы, за которыми стоят бывшие высокопоставленные чиновники и олигархи, демонстрируют приросты продаж на 300%. ИА REGNUM проанализировало ситуацию по двум препаратам, которые кочуют по методичкам Минздрава из месяца в месяц, — азитромицин и арбидол (умифеновир). Относительно последнего в методичке прямо указано — «отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Рекомендации Минздрава по ковид

Зараза 21 века — явление малоизученное, потому рекомендации как лечить, диагностировать Минздрав РФ переписывает ежемесячно, но некоторые пункты в методичке остаются неизменными много месяцев подряд. Так, в обнародованных 15 октября 2021 года министерством 237-страничных рекомендациях уточняется, что «в настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа».

Rosminzdrav.ru Минздрав России

Фавипиравир — это ранее уже поразившие своей стоимостью «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир», для снижения цен на которые пришлось вмешаться властям, установив предельные отпускные цены, а то таблетки выходили золотыми.

Золотая таблетка от COVID-19: для госбольниц дороже, чем в аптеки?

К слову, сейчас это ценовое веяние подхватил такой препарат, как «Илсира» (левилимаб), который также назначают при лечении этой болезни. Некоторые розничные аптечные сети просят 57 960 рублей за «раствор для п/кожн введ.180 мг/мл 0,9 мл шприцы, 2 шт» «Илсиры». Разработчик препарата — компания «Биокад» (получатель госсубсидий от Минпромторга РФ), уже известная нашим читателям по материалам о производителях вакцины.

Прибыль на ковиде — производство вакцин отдали олигархам и экс-чиновникам?

В ЗАО «Биокад» на конец 2020 года основным хозяйственным обществом называлось кипрское Biocad Holding Limited. Связанными сторонами с «Биокадом» в документации указаны другие представители «большой фармы» — «Отисифарм», «Фармстандарт», а также фармкомпании КНР и США. Руководит ЗАО Дмитрий Морозов — бывший акционер банка «Центрокредит». Известно, что «Биокад» создавался Морозовым совместно с Андреем Карклиным, но позднее тот продал свою долю Газпромбанку, а уже банк реализовал актив «Фармстандарту» Виктора Харитонина и Millhouse Capital Романа Абрамовича. За эти годы рокировки в списке собственников продолжились, и, по данным Forbes, 50% «Биокада» на сентябрь 2020 года принадлежало партнеру Виктора Харитонина — Валерию Егорову.

Kremlin.ru Директор «Биокада» Дмитрий Морозов

Выручка ЗАО «Биокад» за 2020 год выросла до 33,375 млрд рублей с 24,1 млрд рублей в 2019 году. Чистая прибыль составила 12,241 млрд рублей против 7,1 млрд рублей годом ранее.

Пресс-служба компании «Биокад» BIOCAD

Вернемся к производителям арбидола (умифеновира) и азитромицина.

О первом в 13-й методичке Минздрава РФ всё так же прямо указано: «умифеновир применяется у пациентов с COVID-19, однако отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности». Впрочем, производителям «Арбидола» эта реплика министерства не мешает использовать методичку для саморекламы и наращивать объёмы продаж.

Так, в середине октября 2021 года оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) обнародовал рейтинг самых покупаемых лекарств в период пандемии в 2020 и 2021 годах. В топ-10 вошли как «Арбидол», которого было продано 11 млн упаковок, так и антибиотик «Азитромицин» (продано 12 млн упаковок).

Doanri Упаковка «Арбидола»

В конце сентября 2021 года аналитическая компания RNC Pharma обнародовала результаты активности производства лекарственных препаратов в России по итогам августа 2021 года. Суммарный объём производства за период с января по август 2021 года составил 384,7 млрд рублей (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). В группе безрецептурных препаратов эксперты второе место с точки зрения динамики отгрузок отдали «Фармстандарту» (+29%), и обеспечил ему это в том числе и «Арбидол» — «рост в 2,1 раза».

В списке рецептурных Rx-препаратов, куда входит «Азитромицин», кратными показателями динамики могли похвастаться лишь две компании за год, и одна из них — «Велфарм», которая удвоила объёмы отгрузок.

«Основной хит компании — Азитромицин, это не только ключевой продукт, на который приходилось каждая 7-я произведённая упаковка, но и абсолютный лидер с точки зрения прироста отгрузок, за год они увеличились в 29 раз», — отметили эксперты.

Другая аналитическая компания — DSM Group — в начале августа 2021 года, подводя итоги работы фармрынка РФ за полугодие, отметила, что в топ-10 из топ-100 по положительной динамике по объёму в рублях на ООО «Велфарм» приходилось 0,17% доли, а прирост — 319,5%.

Brway.ru ООО «Велфарм»

В исследовании фармрынка за 2020 год та же DSM Group уточняла, что «изменение структуры продаж в пользу локализованных средств обеспечили в первую очередь российские противовирусные препараты «Арбидол» (+353,9% в стоимостном выражении и +257,4% в натуральном) и «Ингавирин» (+110,9% в рублях и +63,0% в упаковках)». Уточнялось, что расстановка сил в рейтинге заметно изменилась: «за счёт высокой динамики продаж в ТОП-20 вошло 5 новых МНН: «Умифеновир» (+33 места; +309,8% относительно 2019 года), «Тилорон» (+26 мест; +110,1%), «Азитромицин» (+14 мест; +101,6%), «Интерферон альфа-2b» (+14 мест; +93,3%), «Ацетилцистеин» (+6 мест; +56,1%)».

Среди противомикробных препаратов для системного использования «Арбидол» продемонстрировал прирост на 81,5%.

По данным аналитиков, производитель «Отисифарм» поднялся на третью позицию в рейтинге производителей лекарственных препаратов по стоимостному объёму в 2020 году и весомый спрос был зафиксирован на противовирусные препараты, в том числе «Арбидол» (+353,9%).

Бенефициары: азитромицин

Итак, производителями «Азитромицина», судя по госреестру лекарственных средств, являются девять компаний: ПАО «Красфарма», ООО «Фармпотребсоюз», АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление», ООО «Крон», ООО «Брайт Вэй», ООО «ПСК Фарма», ООО «Эдвансд Фарма» и ООО «Велфарм».

В отчётах аналитиков часто упоминается курганское ООО «Велфарм». Из карточки в госреестре следует, что фармацевтическая субстанция этой фирме поставляется китайской и индийскими компаниями («Джубилант Дженерикс Лимитед», «Чжэцзян Гобан Фармасьютикал Ко. Лтд», «Юнимакс Кемикалз Пвт. Лтд»), а также АО «Активный компонент».

ООО «Велфарм» создано в январе 2009 года. Владелец — Людмила Щербакова с долей 70% и ООО «Брайт Вэй» всё той же Щербаковой.

Brway.ru Производство «Велфарм»

Журнал Forbes называл Щербакову главой Bright Way Group. Она «заняла 20-е место в рейтинге self-made женщин Forbes Woman», а её личное состояние Forbes оценил в $75 млн.

На строительство курганского завода Щербаковой был выделен льготный кредит Фонда развития промышленности, а на открытии предприятия присутствовал занимавший тогда должность губернатора Курганской области Алексей Кокорин.

По итогам 2020 года, компания «Велфарм» указала выручку в размере 4,997 млрд рублей (против 3,6 млрд рублей в 2019 году) и чистую прибыль — 255,67 млн рублей (в 2019 году — 212 млн рублей).

Brway.ru Компания «Велфарм»

Бенефициары: арбидол

Говоря «Арбидол», подразумеваем АО «Отисифарм» (владелец регистрационного удостоверения) и курское ОАО «Фармстандарт-Лексредства» из дивизиона «Фармстандарта».

Обе фирмы фигурировали в обзоре производителей вакцин: «Прибыль на ковиде — производство вакцин отдали олигархам и экс-чиновникам?«

Из отчёта DSM Group следует, что в ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России в 2020 году, «максимальный темп прироста показал противовирусный препарат «Арбидол» (доля 1,0%) производства фирмы «Отисифарм», который в результате увеличения реализации на 353,9% поднялся с 76-й строчки на 2-ю позицию».

На конец 2020 года основными акционерами «Отисифарм» являлись кипрская фирма «Огмент Инвестментс Лимитед» (AUGMENT INVESTMENTS LIMITED) с долей 82,25% и АО «Вектор-Биофарм». Этой же офшорной фирме на конец 2020 года принадлежало 99,99% акций АО «Фармстандарт».

В 2018 году основным владельцем кипрского актива газета «Коммерсантъ» называла миллиардера Виктора Харитонина — основателя фармхолдинга «Фармстандарт», занимающего 45-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» с состоянием $3400 млн, имевшего отношение ещё к одному игроку «большой фармы» — компании «Генериум». В списке бенефициаров последней до апреля 2021 года фигурировал экс-замминистра промышленности и энергетики России, бывший гендиректор «Оборонпрома» Андрей Реус. Он, в свою очередь, работал заместителем, когда министерство возглавлял Виктор Христенко.

Христенко — супруг вице-премьера РФ Татьяны Голиковой — главы штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ.

Premier.gov.ru Виктор Христенко

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В финотчетности АО «Отисифарм» уточняется, что она выделена из «Фармстандарта» и является его правопреемником по ряду обязательств. Выручка «Отисифарм» за 2020 год была 40,652 млрд рублей против 22,5 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль — 17,732 млрд рублей и 7,1 млрд рублей соответственно. «Фармстандарт» в 2020 году получил выручку в размере 96,172 млрд рублей против 72,2 млрд рублей годом ранее и прибыль — 16,817 млрд рублей и 11,8 млрд рублей соответственно.